台廠CES新品齊發 聚焦電競筆電、遊戲掌機

2024年美國消費性電子展於1月9日至12日登場，台灣廠商宏碁、華碩、技嘉、微星今天皆發表新產品，包括支援人工智慧（AI）應用的電競筆記型電腦、電競螢幕及周邊設備、掌上型遊戲機等。

宏碁發布新聞稿，宣布推出全新Predator Helios電競筆電系列，搭載第14代Intel Core處理器及NVIDIAGeForce RTX 40系列筆電繪圖處理器（GPU），能以AI強化影像處理和性能，內建Windows 11作業系統及微軟AI助理Copilot，按下Copilot專用鍵即可啟動AI作業支援。

華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國今天舉辦線上發表會，推出一系列電競筆電，最高配備Intel Core Ultra9處理器、NVIDIA GeForce RTX 4090顯示卡，且Windows 11系統內建Copilot、Clipchamp、小畫家Cocreator等AI應用軟體。

技嘉在CES發表全新16吋電競筆電，支援AI技術，透過NVIDIA TensorRT演算法，在生成式AI製圖的生產效率上，比一般未搭載獨立顯示卡的筆電效率高出20倍。新筆電也配備透過Microsoft Azure AI技術驅動的AI Boost功能，可依據遊戲需求自動調整處理器及顯示卡工作負載、風扇設定，自動超頻並提高遊戲性能。

微星CES展位亮點包含高階18吋筆電、MSI Claw掌上型遊戲機、GeForce RTX 4080顯示卡、QD-OLED電競螢幕、導入AI技術的桌上型電腦、智慧電動車充電樁等。

微星MSI Claw是首款搭載Intel Core Ultra處理器以確保遊戲效能的掌上型遊戲機，透過MSI Center M應用程式，玩家可存取遊戲帳戶並下載遊戲。MSI Claw在滿載工作條件下，電池續航力長達2小時，並採用獨特散熱設計，通風口尺寸比競爭對手產品更大50%以上，增強氣流的進氣和輸出。