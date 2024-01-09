CES掀AI產品熱 台灣半導體、新創技術受大會矚目

美國消費性電子展（CES）明天登場，隨著AI科技裝置受到關注，台灣半導體和新創展前就話題不斷，美國消費科技協會（CTA）總裁夏皮洛認為，晶片為科技源頭，這場盛會凸顯台灣實力。

CES明天登場，展前一天，眾家晶片大廠陸續發表搭配AI PC的最新產品，不論是輝達（Nvidia）的GeForce RTX 40 Super系列顯卡，或是超微（AMD）的Ryzen 8000G系列桌機處理器，均凸顯AI電子產品在本屆CES的熱度。

主場館外，「人工智慧普及所有人」（AI for All）的標語是CES的主旋律，主辦單位美國消費科技協會（CTA）總裁夏皮洛（Gary Shapiro）於場館接受中央社訪問闡述，CES不僅是業界實體盛會，科技更與全人類福祉息息相關。

夏皮洛特別強調，這波AI科技發展更凸顯台灣重要性，因為晶片是一切科技的驅動源頭，這次會場內展示的各種酷炫裝置設備，幾乎都少不了晶片科技。

CES正式登場前，晶片科技趨勢就話題不斷。國科會今天也結合設置於史丹佛大學的「台灣科學及科技中心」舉辦「半導體、全球趨勢、台灣」會議，邀集台美兩地的專家學者探討半導體技術發展。

專家學者均有共識，隨著AI應用需求提升，更好的半導體解決方案勢在必行。

與會的超微工程部門高級副總裁王啟尚表示，在半導體新領域像是3D IC和光通訊，台灣扮演著推進技術的重要角色，可與國際夥伴合作一起建立更開放的系統。

王啟尚也從產業面觀察這波AI浪潮下，台灣可思考切入的方向。他提到，在開源式AI軟硬體模型和架構發展過程中，台灣產業可參與開發，與國際夥伴共同創新，不管是業界或是學術界，當有更好的點子，在開源架構上更能夠技術整合；借助生態系的力量，台灣廠商也更能夠讓AI產品區隔化、擴增產品價值。

明天登場的CES，預計將有逾4000家廠商參展，超過1萬3000人與會，以類別來看，AI廠商今年有超過上千家參展，為數最多、約占整體1/4。

以國家來看，根據CES官方app目前估算，美中兩國各有1193和1115家，是全場唯二超過千家廠商陣容的參展國家，緊接著為韓國的774家和法國的201家，台灣則有180家廠商與會，為今年參展商數量位居第5的國家，實力堅強。

夏皮洛表示，這顯示台灣的科技創新已在CES盛會中佔有一席之地。