Fed何時減緩縮表 華爾街看法不一

聯準會（Fed）已向市場釋出減緩縮減資產負債表的訊息，華爾街如今紛紛猜測何時會開始停止量化緊縮。

美國銀行和巴克萊策略師預料，Fed可能會在4月開始減緩縮表，到夏季中停止。德意志銀行預料6月開始減緩縮表，摩根士丹利則認為決策者希望留給市場充足的準備時間，要等到9月才會採取行動。

達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根周末的談話引發市場猜測。她表示，金融市場既已出現流動性吃緊的現象，官員可能需要放緩縮表步調。洛根表示，隨著隔夜附賣回交易機制使用量接近低谷，應該放緩縮表速度。

但對於交易員來說，時機很重要。如果提前結束縮表，即表示需由民營部門消化的公債供給會減少。

過去18個多月裡，Fed每月允許至多600億美元的美國公債和350億美元的機構債券部位自然到期，而不再將到期所得用於再投資。

官方有意和市場充分溝通，避免重蹈2019年覆轍。當年Fed放緩購買美債，並由投資人補位，但政府因舉債增加，放大了銀行準備金短缺局面。隔夜附買回交易利率（華爾街銀行普遍以此作為每日資金操作的參考）飆升數倍，高達10%，在Fed重啟附買回操作以穩定市場之後才得以恢復市場秩序 。

當年，Fed尚且只是允許至多300億美元的美國公債和最多200億美元的機構債券自然到期，規模是當前計畫一半不到。

另外，Fed理事鮑曼表示，如果利率維持在當前水準，通膨應可朝著2%的目標回落。她也表示，如果物價壓力消退，她考量支持降息。

Bowman為哥倫比亞南卡羅來納州銀行家協會準備的發言中說：「如果通膨久而久之繼續下降，接近我們2%的目標，最終將適合展開降低政策利率的進度，以防政策變得過於限制性。」

Bowman上個月與聯邦公開市場委員會其他成員一致決議將基準利率維持在5.25%至5.5%的區間。

她也說：「還有一種風險是，最近金融情勢寬鬆，帶動經濟重新加速成長，遲滯平抑通膨的過程，甚至導致通膨重新加速。」