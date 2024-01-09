蘋果Vision Pro終於將開賣 美國2月2日上市

蘋果公司去年6月發表旗下首款空間運算設備Apple Vision Pro，加入混合實境（MR）戰局，卻遲遲未公布詳細開賣時間，蘋果今天終於在官網宣布，Vision Pro在美國將從1月19日起開放預購、2月2日上市。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，空間運算（spatial computing）時代已正式到來，Vision Pro是史上最先進的消費電子裝置，搭載革命性且不可思議的使用者介面，將重新定義人們聯繫、創作和探索的方式。

蘋果去年6月在WWDC全球開發者大會發表頭戴裝置Vision Pro，售價為3499美元（約新台幣10.8萬元），是Meta虛擬實境（VR）高階機種Quest Pro當時價格的3倍以上。

Vision Pro將2300萬畫素置於2個顯示器中，換算每隻眼睛分配像素多達4K。獨特雙晶片設計包含M2晶片，並透過全新R1晶片處理來自12部相機、5個傳感器和6個麥克風的資料，以確保使用者眼前的即時內容毫無延遲，可透過眼睛、雙手與聲音等輸入方式控制，將數位內容無縫融入實體世界。

為了壯大Vision Pro背後的混合實境生態圈，蘋果做足準備，去年6月宣布推出全新軟體工具和技術，讓開發者能針對Vision Pro打造App體驗，並在加州、倫敦、慕尼黑、上海、新加坡和東京開設開發者實驗室。

天風國際證券分析師郭明錤認為，Vision Pro是蘋果2024年最重要的產品，預估全年出貨量約50萬台，如果用戶反應優於預期，有利強化「Vision Pro是下一個消費電子明星產品」的市場共識。