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伍茲與Nike分手了！長達27年的代言賺進6.6億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
近30年來，高爾夫界最具代表性的畫面，就是老虎伍茲在周日穿著紅色襯衫揮桿，而襯衫上印有Nike著名的勾勾標誌。路透
近30年來，高爾夫界最具代表性的畫面，就是老虎伍茲在周日穿著紅色襯衫揮桿，而襯衫上印有Nike著名的勾勾標誌。路透

高爾夫球傳奇名將老虎伍茲（Tiger Woods）與運動用品大廠耐吉（Nike）長達近30年的合作關係要拆夥了，儘管這份代言為老虎伍茲賺進6.6億美元財富，現在仍要畫上句點。

老虎伍茲周一（8日）在社群平台X上發表聲明說：「在27年前，我幸運地與世界上最具代表性之一的品牌展開合作關係。此後充滿著許多奇妙的時刻與回憶，如果我開始細數，可能講個沒完沒了。」

Nike也發表聲明，形容締造15次大滿貫大賽冠軍紀錄的伍茲是「世界上最偉大運動員之一，祝福他未來一切順利」。

近30年來，高爾夫界最具代表性的畫面，就是老虎伍茲在周日穿著紅色襯衫揮桿，而襯衫上印有Nike著名的勾勾標誌。

現年48歲的伍茲，在1996年與Nike簽下4,000萬美元的5年代言合約，接著在2001年的5年合約價碼攀升至1億美元，再下一份合約拉長至8年，價碼暴增至3.2億美元。最近一次簽約是在2013年，價值2億美元的10年合約。

至於伍茲的下一步，他在聲明文末表示：「人們會問是否還有另一篇章。是的，肯定還會有下一章。洛杉磯見！」伍茲所主持的捷恩斯公開賽（Genesis Open）2月15日將在洛杉磯附近開賽。

Nike與伍茲數億美元的合作關係，帶動了高爾夫球人氣直升高點，也凸顯Nike長久來藉由名人代言來打造品牌知名度，已不僅僅只是代言而已。

值得注意的是，即使伍茲職業生涯受到醜聞衝擊，2009年爆發的那場婚外情讓許多大公司終止與他的代言協議，但Nike始終力挺；伍茲也堅持給予回報，當Nike在2016年終止高爾夫球具業務時，伍茲找到了可以使用的新桿，但他仍在球場上繼續穿Nike的球鞋與配備。

不過，有些跡象顯示，伍茲可能轉向新的產品體驗了。自他從2021年一場威脅他生命和職涯的車禍中復出以來，就一直穿著FootJoy的高爾夫球鞋。伍茲在車禍中腿部嚴重受傷，他表示，由於事故和隨後的手術，讓他改穿新鞋。他在2022年大師賽上說：「我需要一些不同的東西，一些能讓我更加穩定的東西。」

如今伍茲與Nike分手，立即引發外界好奇伍茲的下一個合作品牌。原先傳出瑞士球鞋品牌On Holding可能是合作對象，但On Holding共同執行長毛瑞爾周一表示，該公司不會與伍茲簽約。

Nike目前年營收為512.2億美元，雖然仍贊助高球名將舍夫勒（Scottie Scheffler）、麥克羅伊（Rory McIlroy）與科普卡（Brooks Koepka）等人，但推動Nike銷售的主要運動項目為籃球與賽跑。

Nike過去一年面臨需求減緩，同時間On、Hoka等新品牌崛起。Nike股價2023年下跌約7%，遠遠不如標普500指數非必須消費品指數上漲41%的表現。

高爾夫球傳奇名將老虎伍茲（Tiger Woods）宣布與運動用品大廠耐吉（Nike）長達27年的代言合作關係畫下句點。路透
高爾夫球傳奇名將老虎伍茲（Tiger Woods）宣布與運動用品大廠耐吉（Nike）長達27年的代言合作關係畫下句點。路透

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