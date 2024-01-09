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日央行去年是日股淨賣家！10多年前開始購入ETF以來首見

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日經報導，日本央行去年買入的EFT應該低於賣出的銀行股持股，很可能是2010年來首次成為日股淨賣家。路透
日經報導，日本央行去年買入的EFT應該低於賣出的銀行股持股，很可能是2010年來首次成為日股淨賣家。路透

日經報導，十多年來一直購買指數股票型基金（ETF）以支撐日本股票價格的日本央行，很可能在2023年成為日股淨賣家，這是自2010年開始採取此一非主要央行常見舉措以來首見。

去年日本股市表現良好，日經225指指數上漲了28%，主要受到外國投資投入資金和日企實施庫藏股的提振。即使日本央行減少買股，私人資金也推動股價走高。

根據日經，日本央行應已在2023年轉為賣方，它出售先前為穩定金融體系而買進的銀行股，金額很可能超過ETF買入量，後者規模因股價穩定而大幅縮減。

2017到2020年間，日本央行在超寬鬆貨幣政策下，每年買進ETF約4兆到7兆日圓間。2021年春季，因政策修訂為僅能在股價大幅下跌時才買入，年度購買量明顯下降，2021年起降至不足1兆日圓，2023年約2,100億日圓。

至於日本央行出售的股票，是2002至2004年和2009至2010年間買入的銀行股。央行正根據一份10年計畫（2016到2025財年度）逐步退出該政策，要以平均每年3,000億日圓的速度出售持股。

這些股票在10年計畫公布時價值大約3兆日圓，2022財年度結束時還剩9,600億日圓，也就是最後三年將每年出售約3,200億日圓。已高於用於購買ETF的2,100億日圓。去年股價上漲，賣股金額可能更高。

雖然購買ETF和銀行股分屬不同職能，由不同的部門掌管，但如果一個部門賣出的股票多於另一個部門買入的股票，那麽央行實質上也就成了淨賣家。

日本央行 ETF 指數

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