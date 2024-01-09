蘋果頭戴裝置 20日預購

蘋果公司8日宣布，混合實境（MR）頭戴裝置Apple Vision Pro，2月2日將在美國上市，美西時間1月19日下午5時（台灣20日上午9時）開放預購。

根據蘋果8日發布的聲明，該公司執行長庫克說：「空間運算的時代已經來臨。Apple Vision Pro是有史以來最先進的消費電子商品，既革新又神奇的用戶介面，將重新定義我們連結、創造、探索的方式。」

這個定價3,500美元的商品，是蘋果回應Meta的頭戴裝置Quest。

稍早彭博資訊已傳出，蘋果正積極為Apple Vision Pro上市做準備，如今存貨已運抵物流中心，各門市也準備在2月發售。彭博記者葛曼在每周日發表的「Power On」專欄中指出，蘋果選在此時發售最新產品，顯然是有意和9日登場的拉斯維加斯CES展爭豔。

另外，蘋果先前已表示，Vision Pro在其他國家要等到今年較晚才上市，但葛曼預料不會晚太多。蘋果正考慮將中國大陸、加拿大和英國列為國際首發的市場。