快訊

疑勸架公親變事主...南投2男遭割頸亡 1人氣管遭切開慘死派出所前

法官難擋輿論壓力？國三生割頸案少女疑串證 今午裁定收容

印度富人口袋多深？ 逾千戶共8億美元豪宅預售「三天就售罄」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
印度高級住宅需求大增，新德里近郊一處8.65億美元豪宅預售案於三日內就遭搶購一空。 路透
印度高級住宅需求大增，新德里近郊一處8.65億美元豪宅預售案於三日內就遭搶購一空。 路透

印度最大營建商DLF公司在首都新德里附近一項總價720億盧比（8.65億美元）的豪宅預售案，一推出就在短短幾日內售罄。

彭博資訊報導，這項名為Privana South、占地116英畝的新建案，位於新德里的衛星城市古爾岡（Gurugram），和跨國企業Google和美國運通為鄰。交易紀錄顯示，Privana South三日內售出1,113戶住宅，其中25%由海外印度人購得，建案中所有的四房物件和頂樓豪宅，全數售罄。

DLF公司股價去年翻漲一倍多，達2008年來最高點，漲幅遠優於印度大盤指數BSE Sensex的18%。

印度是全球成長最快速的經濟體之一，人民收入水平提升，當地富人撒錢買車買房，豪宅一推出即搶購一空。因高級住宅需求大增，建商在德里、孟買、班加羅爾、海德拉巴等重要城市，推出愈來愈多類似建案。

房地產經紀顧問公司萊坊（Knight Frank）執行長紀亞（Gulam Zia）指出，印度豪宅搶購熱潮仍將持續幾年，因為不只金字塔頂端的富人，中上階級民眾也在買這些房子。

DLF去年也在三日內售出逾1,100戶住宅，總價約10億美元。

印度 新德里 富人

延伸閱讀

高嘉瑜諷李彥秀擁有美國加州豪宅

影／港湖廝殺 高嘉瑜爆李彥秀坐擁美、中豪宅 李反擊與事實不符

印度太陽任務近尾聲 將成第4達成國

華義國際攜手智通科創 錢進印度手遊藍海

相關新聞

蘋果 Vision Pro 2月在美上市 其他市場不會晚太久

蘋果正積極為Apple Vision Pro上市做準備，如今存貨已運抵物流中心，各門市也準備在2月發售。

蘋果傳利空！反壟斷案盯上 美司法部最快上半年提訴訟

蘋果公司似乎流年不利，2024年一開始股票評等遭分析師調降，又被紐約時報披露可能挨美國司法部反托辣斯告訴，股價連日重挫，...

印度富人口袋多深？ 逾千戶共8億美元豪宅預售「三天就售罄」

印度最大營建商DLF公司在首都新德里附近一項總價720億盧比（8.65億美元）的豪宅預售案，一推出就在短短幾日內售罄。

晶片需求回溫 三星Q4獲利估寫六季來最小減幅

三星預定9日公布上季初步財報，分析師預估，三星電子去年第4季獲利可能繼續衰減，但減幅可能為六季來最低，原因是半導體價格回...

三星服務整合特斯拉產品 最快第2季啟用

2024美國消費性電子展（CES）將於美國時間9日至12日舉行，三星電子今天宣布與電動車大廠特斯拉（Tesla）整合服務...

去年才裁員…寶成越南廠今年年終獎金也縮水 共發放19.5億元

寶成集團日前公布，將對越南八座工廠超過9.4萬名員工，發放1.5兆越南盾（約新台幣19.6億元）的農曆新年獎金，平均每人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。