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火神號火箭送登陸器升空 美國50年來首嘗試月球軟著陸

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
聯合發射同盟研發的新「火神號」（Vulcan）火箭今天發射升空，搭載了美國私人企業Astrobotic打造的登陸器，這輛登陸器將啟程前往月球，試圖達成美國50年來首次月球軟著陸。法新社
聯合發射同盟研發的新「火神號」（Vulcan）火箭今天發射升空，搭載了美國私人企業Astrobotic打造的登陸器，這輛登陸器將啟程前往月球，試圖達成美國50年來首次月球軟著陸。法新社

聯合發射同盟研發的新「火神號」（Vulcan）火箭今天發射升空，搭載了美國私人企業Astrobotic打造的登陸器，這輛登陸器將啟程前往月球，試圖達成美國50年來首次月球軟著陸。

路透社報導，波音公司（Boeing）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）合資的聯合發射同盟（UnitedLaunch Alliance, ULA）研發的火神號火箭，在當地時間凌晨2時18分從佛羅里達州卡納維爾角（CapeCanaveral）發射升空，上頭搭載了太空機器人公司Astrobotic的月球登陸器「遊隼號」（Peregrine）。

倘若一切順利，遊隼號將成為美國自1972年阿波羅計畫最後一次登月以來，首次在月球軟著陸，也將成為有史以來首次由私人企業進行的月球軟著陸。

遊隼號預計於2月23日帶著科學酬載儀器降落月球，這些儀器將在未來的人類任務之前，收集有關月球表面的資訊。

這次發射對聯合發射同盟來說是非常重要。火神號火箭的研發歷時約十年，目的是取代聯合發射同盟的擎天神5號（Atlas V），並與馬斯克（Elon Musk）太空探索科技公司（SpaceX）可重複使用的獵鷹9號（Falcon 9）在衛星發射市場相抗衡。

美國 火箭 馬斯克 太空

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