不等Fed動手…開發中國家大舉發債 新興市場開年發債額寫下新高

美國聯準會（Fed）何時降息還不確定，但開發中國家擔憂未來風險，不等Fed動手就大舉發債，使得新興市場美元與歐元計價債的發債額，寫下歷來的開年新高。

彭博資訊報導，墨西哥在今年之初就展開該國史上最大規模的債券標售，匈牙利、斯洛維尼亞、印尼、波蘭也迅速跟進。據彭博彙整資料，新興市場政府和企業在2024開年的四個交易日內，完成了20樁發債案，總值244億美元。這是開發中國家的美元與歐元計價債券，史上最高的開年發債額。

去年第4季的債券漲勢，使新興市場債的平均殖利率降低約150個基點，讓這些國家一開年就急於發債，相信這是未來一段時間的最低利率。中東衝突惡化、中國大陸經濟停滯、多國選舉即將登場等風險交疊下，眼看降息效應已大致反應，發債者不等Fed降息就搶先行動。

匈牙利發售的債券總額，比原本預期高出5億美元，財長瓦爾加說：「我們無法預知未來幾個月或今年會發生什麼事，決定趁著殖利率環境有利之時，提高發債額。」

由於投資者想把新興市場債納入投資組合，此一發債動能可能會持續，接下來的發債國包括菲律賓和肯亞等。美國銀行（BofA）引用EPFR Global數據表示，全球新興市場債券基金連續逾五個月失血後，過去兩周淨流入4.94億美元。

全球債券買家在美國10年公債殖利率跌回4%之時，持續尋覓殖利率，新興市場債上周平均美元殖利率接近8%，對買家更添吸引力。而且新興市場美元債的報酬也優於本幣計價債，新興市場本幣債和美國公債的殖利率差異，平均不到一個百分點。

然而，高收益債發行者未受惠於這股熱潮，據彭博指數，垃圾債的平均殖利率仍在10%以上，對多數發債者來說，高到難以負擔。