三星服務整合特斯拉產品 最快第2季啟用

2024美國消費性電子展（CES）將於美國時間9日至12日舉行，三星電子今天宣布與電動車大廠特斯拉（Tesla）整合服務，未來三星SmartThings Energy服務將可串聯Powerwall、Solar Inverter、壁掛式充電座充電解決方案、電動汽車等特斯拉產品。

三星將於CES 2024攤位上首次展示串聯TeslaPowerwall應用程式的智慧能源管理解決方案SmartThings Energy，實際服務目前正處於開發階段，預計於2024年第2季正式上線。

三星發布新聞稿指出，透過特斯拉的開放應用程式介面（API），這項合作將進一步延伸SmartThingsEnergy串聯範圍。

三星表示，藉由SmartThings Energy與特斯拉應用程式Powerwall的Storm Watch同步功能，消費者可為電力中斷及停電做好準備，例如當發生颱風、大雪等極端天氣事件時，用戶除了使用特斯拉應用程式外，也能透過與三星智慧顯示器、手機互聯的SmartThings，向用戶發出警示。