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機票預料今年不會再大漲 北美往返亞洲將降價

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
機票預料今年不會再大漲，北美往返亞洲可望降價。美聯社
機票預料今年不會再大漲，北美往返亞洲可望降價。美聯社

財經網站CNBC報導，航空公司前幾年大幅調漲機票價格的現象可能告終。

AMEX GBT Consulting公司表示，隨著休閒旅遊需求疲軟和「報復性旅遊」結束，商用航空業的供需關係正趨於平衡，有助於穩定2024年的機票價格。

雖然FCM Consultin去年第3季發布《全球趨勢報告》說，航空業者因為要應付高昂的燃油成本、永續發展要求和機隊升級費用，2024年全球機票價格料將上漲 3%-7%。但其他幾份報告預估機票價格將走軟。

根據BCD Travel的《2024年旅遊市場報告展望》，今年全球機票價格比起2023年低，但降幅不到1%，其中以北美往返亞洲的機票降價較明顯，商務艙降3%，經濟艙降價接近4%。

AMEX的《2024年航空監測》預估2024年僅國際機票價格會下降，尤其北美和亞洲之間的航班，區域內機票將保持穩定或略見上漲。

至於航空業者的盈虧，IATA的數據顯示，去年，北美、中東和歐洲等三個地區的商用航空公司可望實現盈利，今年，亞太地區也能賺錢，尤其印度和中國大陸的國內旅行仍保持強勁動能。但拉丁美洲和非洲兩地區恐怕到年底還處於虧損狀態。

AMEX的《2024年航空監測報告》說，今年情況可能不如去年那麽「樂觀」。

BCD Travel的報告指出，「政策緊縮的抑制效應傳遞到更廣泛經濟領域，需時比經濟學家預期的久」。旅遊業面臨的其他壓力還包括地緣政治問題、供應鏈問題、人力短缺，以及燃料和勞動成本上揚。今年利多因素則是商務旅行將回暖。

IATA預估航空業2024年營收和利潤會成長。全球營收可達創紀錄的9,640億美元，淨利257億美元。淨利潤率估計是2.7%，略優於2023年預估值2.6%。

機票 票價

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