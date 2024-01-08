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蘋果 Vision Pro 2月在美上市 其他市場不會晚太久

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Vision Pro 最可能在門市正式亮相是在2月。美聯社
Vision Pro 最可能在門市正式亮相是在2月。美聯社

蘋果正積極為Apple Vision Pro上市做準備，如今存貨已運抵物流中心，各門市也準備在2月發售。

蘋果這款混合實境頭戴式裝置早原定於2024年初在美國上市。儘管有傳聞說可能在1月底推出，但如今看來最可能在門市正式亮相是在2月。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）每周日發表的「Power On」專欄中指出，Apple Vision Pro已「小量」送抵美國各地的物流中心，然後再送抵蘋果各門市，「到1月會備足可在全美2月上市的存貨」。他認為蘋果本周將公告Vision Pro相關內容，有意和周二登場的拉斯維加斯CES展彼此爭豔。

先前已有報導，蘋果已陸續調派美國直營店各兩至四名員工至總公司接受新產品的培訓，雖未明確指明是哪款產品，但「顯而易見」是指 Vision Pro。

這些員工結訓後將回到各自的門市訓練其他員工使用蘋果 Vision Pro。據說，所有美國門市將在1月21日舉行難得一見為時3小時的全員會議，據了解這也是內部訓練的時間，而隨後幾天還會進行進一步的培訓。

上個月，立訊舉行 Vision Pro 的交貨典禮。立訊是蘋果實際組裝 Vision Pro 的製造夥伴。過去幾周，蘋果已為這產品的每部分的硬軟體公告設計專利，也預告新產品不久將上市。

另外，蘋果已表示 Vision Pro 在其他國家要等到 2024 年較晚上市，但葛曼預料不會晚太多。蘋果正考慮將中國大陸、加拿大和英國列發國際首發的市場。

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