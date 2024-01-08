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2024年美消費電子展有什麼 ？AI、AI、更多的AI

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國消費電子展（CES）9至12日在拉斯維加斯舉行，預計展出眾多AI相關的新產品。美聯社
美國消費電子展（CES）9至12日在拉斯維加斯舉行，預計展出眾多AI相關的新產品。美聯社

去年，人工智慧（AI）占據了整個科技業的頭條新聞，今年，進入第58個年頭的美國消費電子展（CES）推出眾多AI相關的新產品，也不足為奇。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，9至12日在拉斯維加斯舉行的CES將能看到許多尖端技術和稀奇古怪的小玩意兒閃亮登場，包括首款附ChatGPT的伴侶機器人、導盲AI腰帶，以及由AI驅動的吸塵器、拖把和其他電器。

Forrester首席分析師Dipanjan Chatterjee說：「也許該問的是AI今年不會觸及什麼。ChatGPT去年引爆熱潮，以致於企業覺得必須爭相搭上AI列車，即使不曉得駛向何方。」

他表示，會場上AI將無處不在，例如英特爾（Intel）和輝達（Nvidia）等公司的晶片和顯卡，以及三星AI Family Hub智慧冰箱等消費設備。各式各樣的小組討論將觸及AI可能對就業產生的影響，以及道德層面的考量。

每年舉辦CES的美國消費科技協會（CTA）預計，今年約有13萬人親自到場，高於去年的11.5萬和前年的4.5萬。有4,000多家廠商和1,200多家新創企業參展，財星500強企業約60%出席。部分活動提供現場直播。

歐萊雅（L’Oreal）執行長Nicolas Hieronimus將擔綱該公司的首次CES主題演講。其他演講嘉賓有三星、樂金和微軟等公司高管，Snap聯合創辦人兼執行長Evan Spiegel，以及沃爾瑪執行長Doug McMillon。但通常缺席CES的蘋果公司預計再度缺席。

這場展覽也是全球發展最快的車展之一。漂浮、滾動和飛行等各色交通工具都將登場亮相。船艇公司Brunswick將展示電動船和馬達以及自動駕駛休閒艇。最近進軍美國市場的越南電動汽車業者VinFast要推出小型休旅車在內的新車型。現代汽車集團也將展出其空中交通子公司Supernal的電動飛機。

AI之外，可折疊面板、下一代可穿戴裝置和混合實境相關配件料將是另一亮點。一款名為「Dusk Rx」的眼鏡設計將獲得2024年CES創新獎，用戶可透過鏡框或應用程式控制鏡片色調。也將獲得創新獎的還有一款高科技緊身褲，採用高科技微電流技術以提高運動表現。

ABI Research研究長Stuart Carlaw指出，僅管CES整體上仍是衡量市場趨勢的有用晴雨表，但因展出產品數量龐大且種類繁多，很難真正脫穎，「有如一群蒙著眼睛的探險者。試圖了解與之互動的大象全貌。唯一例外是AI，沒有AI，還算是一家科技公司嗎」。

美國 ChatGPT 冰箱

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