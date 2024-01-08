聽新聞
test
0:00 / 0:00

日超商雙雄 拚亞太展店萬家

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
日本兩大連鎖超商業者7-Eleven和Lawson準備在2026年2月底截止的年度結束前，在亞太地區共增設1萬家門市。（路透）
日本兩大連鎖超商業者7-Eleven和Lawson準備在2026年2月底截止的年度結束前，在亞太地區共增設1萬家門市。（路透）

日經新聞報導，日本兩大連鎖超商業者7-Eleven和Lawson正準備在2026年2月底截止的年度結束前，在亞太地區共增設1萬家門市。

根據日經新聞彙整的亞太地區事業成長計畫，7-Eleven母公司Seven & i控股公司和Lawson在2026年2月底，於亞太地區經營的門市總數將超過6.3萬家，遠多於去年2月底的近5.3萬。

由於日本市場飽和，7-Eleven和Lawson正加速在亞洲其他地區拓展版圖，希望搶進不斷壯大的中產階級需求商機，特別是東南亞地區。

Seven & i計劃在這段期間於亞太地區增設約3,600家門市，目標是在日本以外的亞洲市場建構5萬家門市網絡。

Lawson則打算同期在中國大陸和東南亞開設近6,800家門市，提高亞洲門市總數一倍至約1.3萬家。

相較下，若以展店數量落在預估區間低檔計算，這兩家公司同期在日本增設的超商總數量將僅略多於100家。截至去年2月底，Seven & i透過授權給亞太夥伴，在該地區經營約4.6萬家超商。

7-Eleven、Lawson及全家便利商店（FamilyMart）等日本三大連鎖超商業者的海外超商總數，早已超過國內市場，持續正把主戰場轉移至亞洲其他地區，期盼憑藉在日本磨練出來的優質服務和品質良好的產品陣容，打敗當地對手。

東南亞便利商店市場正以每年二位數百分比的增幅擴張，但人均超商數量約只有日本的一半，顯示成長空間龐大。全家打算重啟在馬來西亞、台灣以及其他經濟體的擴張計畫，社長細見研介說：「我們積極擴張海外營運的事業策略依然不變」。

日本 超商 東南亞

延伸閱讀

交往周年放生男友 劉雨柔一到日本「劇情神展開」

近2.9萬人避難…日本石川災後現況曝 物資缺乏、嚴寒氣候使民眾憂心

赴日出關7分鐘後就發生撞機！ TVBS記者傻眼直衝觀景台

為能登強震募集物資 日本北陸台灣商工會攜醬油、衛生紙等日用品送暖

相關新聞

貨櫃運價飆勢還沒完 中東衝突、運河乾旱未見緩解跡象

中東衝突與巴拿馬運河乾旱等事件，已推升船運運費與航商股價，分析師認為，這些問題短期沒有緩解跡象，企業需要支付的風險溢價將...

財報季來了 美股氛圍審慎

在美國股市漲勢於2024年初熄火之際，投資人本周即將迎接去年第4季業績的財報季，儘管市場預期美國企業上季獲利有望連續第二...

波音737 Max 9事故 追查製造過程

阿拉斯加航空編號一二八二班機五日自俄勒岡州波特蘭機場起飛後，艙門隨即脫落並緊急降落，所幸無人嚴重受傷。聯邦航空管理局（FAA...

蘋果傳利空！反壟斷案盯上 美司法部最快上半年提訴訟

蘋果公司似乎流年不利，2024年一開始股票評等遭分析師調降，又被紐約時報披露可能挨美國司法部反托辣斯告訴，股價連日重挫，...

馬斯克使用禁藥 旗下企業高管憂心

知情人士透露，世界首富馬斯克常使用多種違禁藥物，已引發他旗下的電動車製造商特斯拉（Tesla）以及太空業者SpaceX一...

船東不買綠能船隻 貨輪老化程度30年最嚴重

全球貨輪船隊去年12月的平均船齡達到近15年來最高。儘管船東面臨貨輪綠化壓力，但由於船用綠能來源並不確定，因而對訂購綠能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。