日超商雙雄 拚亞太展店萬家

日經新聞報導，日本兩大連鎖超商業者7-Eleven和Lawson正準備在2026年2月底截止的年度結束前，在亞太地區共增設1萬家門市。

根據日經新聞彙整的亞太地區事業成長計畫，7-Eleven母公司Seven & i控股公司和Lawson在2026年2月底，於亞太地區經營的門市總數將超過6.3萬家，遠多於去年2月底的近5.3萬。

由於日本市場飽和，7-Eleven和Lawson正加速在亞洲其他地區拓展版圖，希望搶進不斷壯大的中產階級需求商機，特別是東南亞地區。

Seven & i計劃在這段期間於亞太地區增設約3,600家門市，目標是在日本以外的亞洲市場建構5萬家門市網絡。

Lawson則打算同期在中國大陸和東南亞開設近6,800家門市，提高亞洲門市總數一倍至約1.3萬家。

相較下，若以展店數量落在預估區間低檔計算，這兩家公司同期在日本增設的超商總數量將僅略多於100家。截至去年2月底，Seven & i透過授權給亞太夥伴，在該地區經營約4.6萬家超商。

7-Eleven、Lawson及全家便利商店（FamilyMart）等日本三大連鎖超商業者的海外超商總數，早已超過國內市場，持續正把主戰場轉移至亞洲其他地區，期盼憑藉在日本磨練出來的優質服務和品質良好的產品陣容，打敗當地對手。

東南亞便利商店市場正以每年二位數百分比的增幅擴張，但人均超商數量約只有日本的一半，顯示成長空間龐大。全家打算重啟在馬來西亞、台灣以及其他經濟體的擴張計畫，社長細見研介說：「我們積極擴張海外營運的事業策略依然不變」。