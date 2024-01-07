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美再啟動外交斡旋 布林肯訪中東8國

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

為了避免以哈衝突擴大，並協調出停戰方案，美國國務卿布林肯6日起將展開為期1週的中東之旅，拜訪沙烏地、阿聯、埃及等8個中東國家，盼尋找加薩走廊停戰的方法。布林肯首站先拜訪土耳其，但土耳其總統艾爾段不滿美國之前太挺以色列，還有軍火交貨延遲，要拉攏土耳其恐有困難。

美、土仍有芥蒂

根據《半島電視台》報導，出訪完土耳其後，布林肯將拜訪希臘、沙烏地、埃及、約旦、卡達、阿聯、以色列與約旦河西岸（巴勒斯坦政府）等國，希望避免以哈衝突擴大到其他國家，還有加薩走廊未來的統治權與避免人道危機升溫。布林肯也希望土耳其等國家，能協助加薩走廊的戰後重建。

不過美國與土耳其的關係正陷入紛爭，土耳其不滿美國國會推遲價值200億美元的40架F-16戰機的軍購案，美國政府則希望土耳其儘速通過瑞典的北約入會申請，而艾爾段過去對以色列轟炸加薩的行為就曾表達高度不滿，為此還在去年11月布林肯來訪時故意不見，以表達對美國偏袒以色列的抗議。

要安撫中東不滿

但這次布林肯前往就有見到外交部長費登與艾爾段，費登強調，以色列對加薩走廊擴大轟炸，對區域安全來說是很嚴重的威脅，因此希望加薩走廊立刻停火，讓人道救援進駐，並回歸長期遭到擱置的「兩國方案」，讓巴勒斯坦順利建國。美國國務院發言人米勒則說，希望能確保雙方人質安全釋放，並減少平民傷亡。

目前以哈衝突共造成至少2.2萬名巴勒斯坦人死亡、5.8萬人受傷，以色列則有1139人死亡。《歐洲新聞網》提到，布林肯此行還拜訪希臘，希臘總理米佐塔基斯也表達願意支援美國處理加薩戰爭。不過中東國家大多不滿美國過於偏袒以色列，外界都相當關注這次出訪的成效。

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