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指陸馬口鐵傾銷 美課雙「反」稅
美國商務部於當地時間五日表示，調查發現從加拿大、中國大陸、德國與南韓進口的食品罐頭薄金屬（鍍錫鋼板，俗稱馬口鐵）產品，正傾銷到美國市場，而且從大陸進口的馬口鐵產品受到政府補貼，將祭出關稅反制。其中，來自大陸的馬口鐵將被徵收百分之一二二點五反傾銷稅，另外還有最高百分之六五○的反補貼稅。
美國商務部於去年八月裁定中國大陸、德國和加拿大進口馬口鐵構成傾銷，將加徵反傾銷稅。
最終徵稅近日公布，並新認定南韓構成傾銷。至於從荷蘭、台灣、土耳其和英國進口的馬口鐵產品，維持未有傾銷行為的判定。
美國商務部表示，大陸外銷鍍錫鋼品在美國售價不到大陸國內售價一半。且大陸企業並未配合調查，也無法證明不受中共當局干涉。
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