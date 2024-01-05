快訊

北韓狂射逾200枚砲彈 南韓宣布同一地區實彈演習

去年赴陸疑受資助…涉犯反滲透法 立委候選人馬治薇遭羈押

重返榮耀！印度煤王奪回亞洲首富寶座 個人淨值向千億美元叩關

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
印度煤王阿達尼一日內的個人淨值增加77億美元，達到976億美元，取代另一位印度富豪安巴尼，成為亞洲首富。路透
印度煤王阿達尼一日內的個人淨值增加77億美元，達到976億美元，取代另一位印度富豪安巴尼，成為亞洲首富。路透

繼去年在彭博億萬富豪排行榜上大起大落後，有「印度煤王」稱號的富豪阿達尼（Gautam Adani）4日重返亞洲首富寶座。印度最高法院日前裁決，關於做空機構興登堡研究公司（Hindenburg）去年對阿達尼旗下企業王國提出的指控，無須展開新的調查，激勵阿達尼集團下的企業股價飆漲，也推高阿達尼個人身家。

彭博億萬富豪指數顯示，這促使阿達尼一日內的個人淨值增加77億美元，達到976億美元，取代另一位同樣來自印度的富豪安巴尼，重返亞洲首富寶座，在全球則排名第12。根據該指數，信實工業集團董事長安巴尼的個人淨值為970億美元，全球排名第13。

儘管阿達尼集團去年初否認興登堡的詐欺指控，但該集團市值一度蒸發逾1,500億美元，為此花費數月時間說服投資人和放款機構、償還債務以及減輕監管機構的疑慮，阿達尼的個人財富也因此大幅縮水。

印度最高法院本周稍早作出判決，下令本地市場監管機構須在三個月內結束對阿達尼集團的調查，並表示無須展開新的調查，實際上為阿達尼集團去年遭興登堡狙擊，導致市值銳減的事件劃下句點。在這項消息公布後，阿達尼集團下的企業股價應聲大漲。

印度 指數 最高法院

延伸閱讀

華義國際攜手智通科創 錢進印度手遊藍海

從4現象分析2023年金融市場！反觀2國貨幣暴跌 謝金河：出現經濟危機前兆

高階智慧手機銷量 創高

印度股利多 動能強

相關新聞

美國科技「七巨頭」2024股價轉跌 公司債買氣卻強強滾

美國「七大巨頭」科技股2024年一開始股價表現差勁，但他們發行的公司債買氣卻強強滾，獲得投資人熱烈捧場。

重返榮耀！印度煤王奪回亞洲首富寶座 個人淨值向千億美元叩關

繼去年在彭博億萬富豪排行榜上大起大落後，有「印度煤王」稱號的富豪阿達尼（Gautam Adani）4日重返亞洲首富寶座。...

富國銀行：大陸想成為「全球第1大經濟體」 推遲到2042

美國目前仍然是世界最大經濟體，但最終不可避免的會被中國超越；但富國銀行(Wells Fargo)3日發表分析報告指出，中...

法國家樂福為漲價槓上百事公司 開始下架百事產品

法國家樂福（Carrefour）與百事公司（PepsiCo）為了最近的漲價爭端槓上，4日開始下架百事公司（PepsiCo...

微軟接近超越蘋果！重登美最有價值公司 市值僅差千億美元

微軟（Microsoft）距離奪回美國最有價值公司頭銜已愈來愈近。因與蘋果（Apple）的股價差距縮小，微軟現在市值是2...

AI內容授權大戰開打！OpenAI傳開價100萬美元起跳談協議 蘋果也在磋商

OpenAI表示，正與數十家內容出版業者協商內容授權協議，以加強訓練其人工智慧（AI）模型。科技媒體The Inform...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。