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美國科技「七巨頭」2024股價轉跌 公司債買氣卻強強滾

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta等美國「七大巨頭」科技股2024年初股價表現差勁，但他們發行的公司債買氣卻強強滾，獲得投資人熱烈捧場。美聯社
蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta等美國「七大巨頭」科技股2024年初股價表現差勁，但他們發行的公司債買氣卻強強滾，獲得投資人熱烈捧場。美聯社

美國「七大巨頭」科技股2024年一開始股價表現差勁，但他們發行的公司債買氣卻強強滾，獲得投資人熱烈捧場。

MarketWatch報導，「七大巨頭」指的是蘋果亞馬遜微軟、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta Platforms、繪圖處理器製造商輝達（Nvidia），以及電動車大廠特斯拉

這七家公司中，有六家發行在外的公司債過去三個交易日呈現買超，與美國公債的利差則稍稍擴大。特斯拉以往發行過可轉換債券，但已被轉換成股票。

利差雖已擴大，但投資人沒被嚇跑，反而勇於買進。BondCliQ的數據顯示買盤集中在亞馬遜、蘋果和微軟這三家。美國10年期公債殖利率已回升到4%以上，但這些名氣響亮公司發行的公司債仍魅力十足，因為提供的收益率仍令人難以抗拒。

反觀這七大咖的股票，在新年的頭幾個交易日走勢顯得一蹶不振，其中又以蘋果股價領跌，年初迄今已跌掉5.5%，隨巴克萊和Piper Sandler分析師調降股票評等而回跌。

Piper分析師庫瑪4日調降蘋果股票評等，從「加碼」降至「中立」，所持的理由是估值和智慧手機市場競爭壓力。他擔心上半年手機庫存量增多，並認為銷量成長高峰已過。這對蘋果很重要，因為iPhone仍占蘋果約半數的營收。

巴克萊分析師Tim Long則在2日就下調給蘋果的股票評等，從「中立」降為「減碼」。

目前為止，亞馬遜2024年股價已跌掉3.9%，特斯拉跌3%，輝達跌2.6%，Alphabet跌1.2%，Meta跌幅達1.4%。

那斯達克綜合指數已連跌五個交易日。道瓊市場數據顯示，這波連跌走勢是2022年10月12日（連跌六天）以來最長。

特斯拉 蘋果 輝達 亞馬遜 微軟 Alphabet Meta 債券

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