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微軟接近超越蘋果！重登美最有價值公司 市值僅差千億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
微軟（Microsoft）距離從蘋果手中奪回美國最有價值公司頭銜，已愈來愈近。路透
微軟（Microsoft）距離從蘋果手中奪回美國最有價值公司頭銜，已愈來愈近。路透

微軟（Microsoft）距離奪回美國最有價值公司頭銜已愈來愈近。因與蘋果（Apple）的股價差距縮小，微軟現在市值是2.73兆美元，僅蘋果的2.83兆美元低了大約1,000 億美元。

自2021年11月17日以來，蘋果市值一直高於微軟，而自2021年11月22日以來，兩家公司的市值沒這麼接近過。

微軟2023年股價累計上漲57%，表現優於蘋果的上漲48%，而且微軟2024年開年後的跌幅也較小。

微軟股價反彈的主因是企業支出保持增長，支撐該公司Azure雲端運算業務。Azure也受惠於AI熱潮，分析師指出，AI似正襄助助該公司在雲端領域超越競爭對手Alphabet。

微軟其他方面的業務也受AI影響，未來一年的關鍵考驗是，客戶是否願意為微軟生產力及其他軟體產品的AI增強輔助功能埋單。

與此同時，蘋果業務最近幾季停滯不前，因中國大陸市場競爭加劇，以及總體總經壓力影響消費者支出。蘋果已連四季出現營收較一年前出現負成長，2024年迄今已有兩位分析師下調該公司股票評級，警告智慧手機市場可能持續承壓。

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