油價下跌 黃金回穩微漲

國際油價周四下跌，因美國汽油庫存激增預示需求前景不穩定，市場對這一點的擔憂，蓋過了利比亞原油供應中斷在盤中帶起的上漲。黃金價格受到美國就業數據削弱美國聯準會降息預期，回穩微漲。

布蘭特原油期貨周四收跌0.66美元，或0.84%，報每桶77.59美元。美國西德州原油期貨收跌0.51美元，或0.70%，報每桶72.19美元。

美國能源資訊署（EIA）的數據顯示，成品油需求低迷和庫存大幅增加。上周美國汽油庫存增加1,090萬桶，達到2.37億桶，創30多年來最大周環比增幅。餾分油庫存也增加1,010萬桶，達到1.259億桶。根據EIA數據，作為需求指標的餾分油產品供應量，降至1999年以來的最低水準。

利比亞的抗議者迫使另一個油田關閉暫停生產，油價因而在周四早盤一度上漲1.8%；利比亞Sharara和El-Feel油田的中斷，可能使市場供應每日減少超過30萬桶。

EIA公布的數據另也顯示本周美國原油庫存減少550萬桶，瑞穗的能源期貨主管Bob Yawger說，這是因為紅海航運中斷，迫使許多煉油廠和原油買家前往美國購油，而不是讓其船隻繞行非洲之角長途運送。BOK Financial資深副總裁Dennis Kissler表示，儘管美國原油庫存大幅下降，但汽油和餾分油庫存的增加「占據了被優先考量的地位，其代表美國燃料需求再次陷入停滯」。

Ritterbusch and Associates LL總裁Jim Ritterbusch也提到，美國東北部關鍵市場的氣溫相對溫和，可能會限制柴油的漲幅。

周四黃金價格在連續四個交易日下跌後回穩，主要是周四公布的美國就業數據依然強勁，市場重新思考聯準會可能的利率政策走向。美東時間下午4:00，紐約現貨黃金微漲0.1%，報每英兩2043.91美元。

Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff表示，周五要公布的美國非農就業數字，「如果就業數據更加強勁，將為金價帶來一些壓力，並可能再會降低市場對聯準會的降息預期」。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，交易商認為聯準會在3月19、20日的利率政策會議上降息的可能性，約為65%。