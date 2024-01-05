Fed憂地緣政治風險 降息時機有懸念

美國聯準會（Ｆｅｄ）去年十二月會議記錄顯示，決策官員認為已完成升息，但利率可能居高不下「一段時間」，未透露近期降息的跡象，促使市場調整三月降息的預期。值得關注的是，官員已開始討論放慢縮減資產負債表速度的條件，暗示縮表可能比預期更早結束。

聯準會三日公布去年十二月會議紀錄顯示，決策官員認為通膨下滑「有明顯進展」，通膨再起整體風險「已消散」，「與會者認為政策利率可能已在、或接近本輪緊縮循環的頂點」，但官員「再次確認在通膨率明確大幅下降到委員會的（百分之二）目標之前，讓政策維持限制性立場一段時間，當屬合適」。

會議記錄指出，若當前通膨趨勢持續，官員願意今年降息，但降息時機仍不確定，「幾乎所有與會者提交的預測都反映通膨前景改善，他們的基本預測暗示今年底前調降聯邦基金利率目標區間可能合適」，風險依然存在，至少幾位官員都主張仍有「異常高的不確定性」，拒絕完全排除進一步升息的可能性，幾位官員認為仍需要緊俏的貨幣政策抑制需求，新的地緣政治風險可能導致抗通膨進展停滯。

值得關注的是，官員開始討論放慢縮表步伐。決策官員認為，做出放慢縮表步調的決策前，應開始討論引導這類行動的技術因素，暗示銀行準備金餘額「略高於充沛準備金的水準時」，就可能放慢、接著停止縮表。