美科技股七巨頭市值 四天蒸發3,830億美元

2023年獨挑美股表現引領大盤向上的大型科技股，2024年一開始就出現反轉猛跌，蘋果等科技公司的市值，在最近幾天就蒸發了近4,000億美元。

包括蘋果、亞馬遜、字母、微軟、Meta Platforms、特斯拉和輝達的所謂科技「七巨頭」，根據彭博七巨頭價格報酬指數，已經連四個交易日下跌，這是一個月來最長連跌紀錄。這波拋售，抹去了它們3,830億美元市值。領跌的蘋果，股價在四個交易日裡重挫了4.6%。那斯達克100指數也在同期間連續下挫。

Interactive Brokers集團首席策略師索斯尼可說：「我們不知道去年的漲勢是否已經完全結束，但在那樣的行情後，預期市場回落再正常不過。」 他認為，「如果沒有能看到年底的推動股市上漲因素，我認為這場狂歡即將結束。」

彭博資訊分析，這是投資人對去年行情能否持續感到懷疑的訊號。「七巨頭」部分成員，新年初始就看股價承受壓力，巴克萊以預期iPhone後續需求疲軟為由下修蘋果投資評級至減碼，拖累蘋果股價挫跌。特斯拉過去四個交易日也跌掉8%，是四周多以來的最長跌勢。