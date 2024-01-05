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歐通膨反撲 3月降息生變

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

最新數據指向歐洲多國通膨可能反撲，例如法國12月通膨就隨服務費猛竄和能源價格躍漲而回升，德國也急升，可能給市場期待歐洲央行（ECB）最快3月降息的希望大潑冷水。

法國4日公布，12月消費者物價指數（CPI）年增率意外回升至4.1%，比11月的3.9%加速。能源補貼措施逐步退場是一大驅動因素。德國12月CPI年增幅也從11月的2.3%跳升至3.8%。

同日公布的12月歐元區綜合採購經理人指數（PMI）終值為47.6，與11月相同，但高於初估值47，代表民間企業活動雖然仍深陷萎縮，但已比先前推估的還強韌。市場對歐洲央行（ECB）今年的降息預測也縮減，4日認為降息幅度為156個基點，比前一天少了10基點。

過去六個月來，歐元區消費者物價增幅一路減緩，降到接近ECB的2%通膨目標。但因為區內各國政府去年開始實施的天然氣、電力和糧食補貼已降低，可能觸動歐洲大半地區的通膨回升。

通膨壓力復熾，反映與去年同期相比的基期效應。一年前的此時，柏林當局用公帑為大多數家庭的天然氣帳單埋單，巴黎也大方提供電費補助，都暫時壓低了能源成本。荷蘭銀行ING全球總經主管布澤斯基說：「德國12月通膨看增，加上財政窘困進一步推升德國通膨的展望，應該足以降低市場對降息的預期。」

歐元區整體12月通膨數據將在5日（周五）揭曉，可望顯示通膨率回升至3%，中斷連六月下滑的趨勢。

通膨 德國 歐元區

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