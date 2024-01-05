去年聲請破產件數增18%

美國2023年聲請破產案件數量大增18%，反映利率升高、貸款條件更嚴、新冠疫情時期的支撐措施撤除等因素帶來衝擊。

據破產數據業者Epiq AACER 3日公布的最新資料，去年美國包括商業與個人聲請破產案件數量，由2022年的378,390件，增加到445,186件。其中，依美國破產法第11章認定的案件，更由2022年的3,819件飆增72%至6,569件。

2023年12月的破產聲請案，已由11月的37,860件，下降至34,447件，不過與2022年同期相比，仍然增加16%。

Epiq AACER預期今年聲請破產案件數量會繼續攀升，不過不至於增加到2019年疫情前的將近76萬件。

Epiq AACER副總裁杭特（Michael Hunter）說，一如預期，2023年商業破產聲請案比2022年明顯增加，讓破產案件數逐漸向疫情前的「正常水準」回歸。2024年破產增加的趨勢料將持續，理由與去年差不多，例如，新冠刺激措施退場、資金成本上揚、利率相對仍高，未償債率走高，以及美國家庭的負債接近歷史最高水準。

紐約聯邦準備銀行的資料顯示，美國家庭負債去年第3季底已經創下17.3兆美元新高。未能依約償債的比率也在增加，所幸仍低於疫情爆發之前。