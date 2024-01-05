美初領失業金人數減少

美國勞工部4日公布，上周首度申領失業補助金人數降至20.2萬人；另一份有「小非農就業報告」之稱的ADP報告也顯示，美國民間企業去年12月就業人數增加16.4萬人，高於市場預期，且創去年8月以來最大增幅。這兩份數據都指向美國就業市場儘管逐漸降溫，但仍相當強韌。

勞工部資料顯示，在去年最後一周初領失業金人數比前一周減少1.8萬人，降到將近三個月最低的20.2萬，市場原估會增加21.6萬人；而在截至12月23日的當周，持續申領失業救濟人數減少3.1萬人至185.5萬人。

勞工部將於5日公布更重要的12月就業報告，經濟學者預測非農就業人數將增加17萬人，2023年全年共增加逾270萬。美國勞工部及聯準會（Fed）決策官員期望勞動市場只是降溫，但不致崩潰；只要就業減緩不太嚴重，就能支持家庭所得，且有助於通膨下降，使經濟滑向軟著陸。

勞動市場是2023年美國經濟堅韌的支柱，就業及工資堅實上升；但對Fed而言，市場仍然過熱，擔心產品及服務需求增加，加上勞工供給吃緊，將推升工資過速，並引發通膨回升。

多項因素將使勞動市場降溫，經濟學者預測2024年僱用將明顯減緩。2023年底時勞工跳槽率下降，雇主減緩雇用，但裁員人數仍低，結果便是勞動市場降溫。

標普機構經濟學者瓦法瑞斯表示，「我們認為就業仍將正成長，但成長將明顯減緩，無法吸納所有的勞動」。標普預測失業率將上升到4.1%，是2021年底以來最高水準。

勞動市場動能減弱，有助於阻止工資快速上升。2022年初時民間部門平均時薪年升幅接近6%，2023年底時已降到4%附近。