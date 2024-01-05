南韓FDI創高 科技鏈受寵
南韓去年吸引的外國直接投資（FDI）金額創下歷來新高，顯示南韓科技業自新冠疫情以後更深植在全球供應鏈，獲得的押注也日益增加。
彭博資訊報導，南韓產業通商資源部4日表示，去年南韓吸引到的FDI總計約188億美元，年比增長3.4%，其中對電子業的投資就占了30億美元。半導體和充電電池是該國電子業的兩大支柱。
FDI增加顯示全球投資人對南韓科技業的長期遠景仍舊深具信心，儘管南韓去年多數時候半導體和智慧手機出口呈現下滑。
雖然包括電腦等科技產品的全球消費需求依舊放緩，但半導體去年下半年已恢復元氣。南韓去年12月半導體出口年比躍增了21.8%，電動車用的充電電池出口年比雖減少1%，但去年11月呈現雙位數擴張。
此外，產業通商資源部數據顯示，南韓去年獲得的FDI承諾也達到327億美元的紀錄新高，年比增長7.5%，顯示該國的外資投資成長可能還會繼續下去。
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