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不滿年終僅2.3個月 高鐵工會喊「4個月才合理」：罷工準備好了

受惠於AI、電動車題材 全球晶片需求可望在第2季上升

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
專家預期，全球晶片需求可望在第2季回溫。圖／路透
專家預期，全球晶片需求可望在第2季回溫。圖／路透

日經新聞報導，專家指出，受惠於人工智慧（AI）資料中心和電動車等題材，全球半導體需求可望在第2季回溫，主要晶片製造業者正準備增產，而晶片產業的景氣反轉可望進而帶動全球經濟。

日經訪問研究機構、分析師、貿易商在內的十個組織與個人，採1分到5分衡量今年逐季的半導體供需情勢，評估各類半導體是供給過剩或供給不足。

根據美國市調機構顧能，80%的全球企業今年將在營運中採用生成式AI，遠高於2023年的不到5%。微軟、亞馬遜等業者將擴大AI服務。

Statista的數據顯示，AI半導體市場的規模在2027年將躍增至1,194億美元，占全球半導體市場約10%。Omdia公司的分析師南川明說：「AI功能將配置在智慧手機和個人電腦（PC）。生成式AI的相關投資將振興和大幅提振半導體市場的成長。」

由於看好未來的需求強勁，半導體巨頭正在增產。晶圓代工龍頭台積電總裁魏哲家在去年10月說：「隨著AI的需求超越我們的產能，我們將進一步進行相關投資。」

功率半導體需求將在今年下半年回升，這種半導體裝配於電動車。德國豪華車廠BMW力圖在2030年前，把電動車的銷售占比提高到50%，日本豐田汽車也計劃在2026年前把電動車銷量提高到150萬輛的水準。

半導體 台積電

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