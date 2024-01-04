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從五面向追蹤2024年全球商品市場

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
供給將繼續是一個左右2024年原油價格的因素。路透
供給將繼續是一個左右2024年原油價格的因素。路透

展望2024年，去年極端氣候、經濟不確定性以及由俄烏戰爭到以色列乃至整個中東地區的地緣政治風險，這些去年的首要大事，未來的幾周和幾個月仍將是持續關注的議題。紅海危機干擾重要貿易路線的貨櫃運輸，商船被迫改走更長的航線，大宗商品成本勢必跟著上揚。石油行情在2023年最後幾天基本上無視這場衝突，但2024年頭一個交易日開始大漲。以下是今年全球大宗商品市場中值得關注的五個面向：

能源股將持續疲弱

美國能源股在供應狀況不定的情況下經歷了一個動盪的2023年，9月之前大漲，然後在年底隨著全球庫存激增而回落。標普500能源股指數下跌了4.8％，在標普500 11大類股表現倒數第二，與前一年形成截然對比。彭博經濟研究認為能源股將繼續出現賣壓。

原油走勢將由供給左右

原油才剛度過2020年來首見的單年頹勢，至於2024年如何，沒有水晶球可以預測得準，但有一件事是清楚的：供給將繼續是一個左右因素。美國創紀錄的產量，非OPEC+國家的產量也上升，這都導致全球供應過剩，石油輸出國組織（OPEC）繼續承諾減產也無濟於事。投資人已注意到這一點，布蘭特原油的即期價差（prompt spread）再次接近正價差（contango），這是一熊市結構，表明立即交付的桶裝原油比期貨合約更便宜，也表示供應過剩。瑞銀集團預料布蘭特原油將在每桶80至90美元的價格區間內交易，成為最近一家下調全球油價預測的大型投銀。

能源業併購潮未已

埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）和西方石油公司（Occidental Petroleum）2023年完成重大併購，令人印象深刻。據彭博統計，這些交易將宣布的併購總價值推高至3,462億美元，較前年增加80％，僅次於2014年和2018年宣布的交易價值。根據達拉斯聯邦準備銀行的調查，美國頁岩能源業業者預預料今年會有更多的大型交易。

航運業遠避紅海

伊朗支持的「青年運動組織」（Houthi，又譯胡塞武裝組織）過去兩個月中干擾紅海的航運。全球各大海運公司不得不避開這一重要的貿易航道，改走繞過好望角更高成本的路線。根據IMF PortWatch的數據，穿越紅海和印度洋的曼德海峽的船隻周二為止急劇下降。

金價取決於Fed

黃金期貨未來走勢主要取決於聯準會（Fed）。在市場預期Fed會比預期更早降息的心理下，金價上個月漲到歷史新高。但這股熱情已經減弱，交易合約市場如今認為在3月降息的機率將近70%，低於去年12月底的85%。黃金ETF投資人也感到憂心，去年12月已連續七個月流出資金。這種趨勢可能不會逆轉，除非市場相信Fed已經堅定走上寬鬆貨幣政策的道路。

Fed 美國 金價

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