中國就業市場惡化 青年累積不滿情緒

「其實市場上還有工作機會，只是你要不斷降低自己的期待！」一名剛畢業的中國學生如此表示。面對中國就業市場惡化，僅剩銷售、業務等不受歡迎的工作，許多年輕人產生幻滅感。學者指出，過去中國青年懷抱「中國夢」，相信努力工作就能賺大錢，但如今幻滅恐累積更多不滿情緒。

中國失業問題仍嚴峻

《南華早報》報導，中國16歲到24歲青年失業率於去年6月份攀升至21.3%的新高，該國統計局隨後停止發佈相關數據。中國統計局發言人劉愛華去年10月表示，大學畢業生市場已經開始改善，但仍拒絕提供相關數據。

然而，從中國其他市場指標來看，可以看出該國就業市場壓力猶存，包括中國官方製造業去年10月採購經理人指數（PMI）就出現收縮，就整體就業狀況來看，中國可能仍低估就業市場的壓力。

社會累積不滿情緒

《BBC》報導，中國23歲的畢業生喬伊指出，「過去幾個月內，我換個五份工作」，她表示，實際上，就業市場上還是有工作機會，只是必須要降低自己的期待，被迫將就於低新的工作。從近期北京就業招募會可能看到類似的狀況，最多的職缺是銷售員或助理等技術含量較低的工作。

牛津大學教授項飆指出，中國Z世代青年總有個想法：「只要努力學習，努力工作，就會一份高薪的工作，體面的生活。然而，現在他們發現，這項承諾只存在於想像當中」。

他指出，目前中國就業市場惡化的狀況，不僅造成年輕人收入減少，更嚴重的是「努力工作賺大錢」的夢想破滅，可能對中國共產黨的統治造成威脅，如2022年中國社會就因為「零新冠」政策發起白紙革命。

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