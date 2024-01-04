科技裁員潮又一波？全錄宣布裁員15% 影響超過3,000人

印表機與影印機製造商全錄（Xerox）3日宣布，計劃裁員15%，是調整為新組織結構和營運模式的一環。

根據美國證管會（SEC）的資料，全錄截至2022年12月31日聘有約20,500名員工，這代表3日宣布的裁員計畫將影響約3,075名員工。該公司將在本季執行裁員行動。全錄的代表人員不願在聲明以外多加置評。

消息傳出後，全錄股價在3日收盤重挫逾12%，至每股15.84美元。

全錄的整頓計畫包括簡化核心列印事業的產品陣容，在全球企業服務方面提升效率、加強聚焦IT與其他數位服務。全錄表示，已重新調整管理層團隊，協助執行新的模式。

MarketWatch網站報導，包括臉書母公司Meta、亞馬遜和微軟在內多家科技公司在2023年宣布裁員。根據Layoff.fyi網站彙編的資料，去年全球有1,183家科技公司裁員近26.2萬人，較2022年大幅增加，當時有1,064家科技公司裁員近16.5萬人。

該網站指出：「在過去七天，大規模裁員將在2024年來臨已成為Google搜尋的熱門查詢，期間數量激增超過5,000%，而『2024大規模裁員』在過去一周的搜尋量也激增超過2,500%。」