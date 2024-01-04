英特爾成立生成式AI公司 擴大軟體版圖

英特爾近期積極擴展人工智慧版圖，涉足硬體和軟體，日前發布用於電腦的AI晶片後，今天宣布另成立服務企業的生成式AI公司，執行長由前英特爾資料中心副總裁暨總經理蘇布拉瑪寧安出任。

英特爾（Intel）與數位基礎建設投資公司DigitalBridge，合作成立生成式AI公司Articul8 AI，擁有獨立董事會。根據新公司網站，此平台可協助客戶將內部專有數據快速轉化為可行動的解決案。

蘇布拉瑪寧安（Arun Subramaniyan）告訴路透社，許多潛在客戶考量安全隱私，對於將資料交給雲端運算公司執行AI相關任務有所保留，同時也會擔心成本失控。

此外，英特爾和合作夥伴一直嘗試解決當前生成式AI產業的缺口，即「概念驗證很容易，但將產品以安全且符合成本效益的方式投入生產，卻缺乏解方」。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）不久前曾說AI下個階段發展在於如何讓模型能廣泛被製造、零售、半導體等產業使用。此外，讓客戶不必把資料放上雲端，而是將AI系統放入內部資料中心會是一個發展方向。

Articul8 AI所提供的服務之前就經過不同客戶測試，英特爾運用自己的超級電腦和軟硬體開發出一套生成式AI系統，優化後提供波士頓顧問公司（BostonConsulting Group）使用，助其解決安全和隱私問題，隨後持續被運用到需要高度安全性的專業領域，如金融服務和航空航太。新公司被視為是最新成果。

英特爾股價在大盤跌勢影響下，跌1.57%，報47.05美元。

近期AI突破性進展，矽谷科學界對於AI與硬體之間相輔相成的技術突破更加熱切，各大巨擘競爭只會加速，英特爾近期大力將AI融入技術和產品發展，上個月已經發表用於個人電腦的AI晶片挑戰輝達（Nvidia）和超微（AMD），同時也將觸角伸向軟體技術開發。

這波奠基在AI之上的較量，也將在下週登場的美國消費性電子展（CES）持續延燒。英特爾將以AI為主軸參展，季辛格預計出席CES主題演講。