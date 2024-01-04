美元升至兩周高點 市場修正對Fed降息預期

美元周三（3日）升至兩周高點，但盤中回吐稍早的升幅，美國公債殖利率在看似鴿派的聯準會12月政策會議記錄發布後回落。

美元指數上揚0.23%至102.43。

美元3日稍早跟隨美國公債殖利率走高，10年期美債殖利率兩周來首次觸及4%，但之後走低，下跌4.1個基點至3.90%。美元指數漲幅收斂，但尾盤仍漲0.2%，盤中一度觸及兩周高點102.61。

歐元兌美元貶值0.18%至1.0922美元；盤中曾跌至1.0893美元，為12月中以來最低，周二下跌0.95%，創7月以來最大單日跌幅。

美元兌日圓升值0.92%至143.29日圓。

Monex USA駐華盛頓的外匯交易員Helen Given表示：「年初美元強勢的最大驅動力是市場對聯準會2024年政策預期的普遍重新定價。交易人士有關聯準會將在2024年進行多達六次降息的預期過於激進，過去幾天，他們一直在部分削減這些部位。」

「我們認為聯準會不會很快降息，12月聯邦公開市場委員會（FOMC）記者會以來我們就一直這麼說，今天的會議記錄似乎證實了這一點。」

英鎊尾盤上漲0.4%，報1.2666美元，上一交易日跌0.87%，為近三個月來最大單日跌幅。

另外，比特幣周三重挫約5%，報42,953.40美元。儘管如此，市場對比特幣的樂觀情緒依然高漲，因為監管機構本周可能會批准一檔比特幣現貨ETF。