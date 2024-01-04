快訊

勇救4人殉職勇消游尚樺告別式今舉行 消防同仁「國旗覆靈柩」將追晉大隊長

親姊遭刺39刀身亡…王欣儀一封信掀廢死爭議 大安區立委選舉燃戰火

東京JR列車驚傳隨機砍人案！4乘客濺血受傷、20多歲女嫌遭逮

美元升至兩周高點 市場修正對Fed降息預期

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

美元周三（3日）升至兩周高點，但盤中回吐稍早的升幅，美國公債殖利率在看似鴿派的聯準會12月政策會議記錄發布後回落。

美元指數上揚0.23%至102.43。

美元3日稍早跟隨美國公債殖利率走高，10年期美債殖利率兩周來首次觸及4%，但之後走低，下跌4.1個基點至3.90%。美元指數漲幅收斂，但尾盤仍漲0.2%，盤中一度觸及兩周高點102.61。

歐元兌美元貶值0.18%至1.0922美元；盤中曾跌至1.0893美元，為12月中以來最低，周二下跌0.95%，創7月以來最大單日跌幅。

美元兌日圓升值0.92%至143.29日圓。

Monex USA駐華盛頓的外匯交易員Helen Given表示：「年初美元強勢的最大驅動力是市場對聯準會2024年政策預期的普遍重新定價。交易人士有關聯準會將在2024年進行多達六次降息的預期過於激進，過去幾天，他們一直在部分削減這些部位。」

「我們認為聯準會不會很快降息，12月聯邦公開市場委員會（FOMC）記者會以來我們就一直這麼說，今天的會議記錄似乎證實了這一點。」

英鎊尾盤上漲0.4%，報1.2666美元，上一交易日跌0.87%，為近三個月來最大單日跌幅。

另外，比特幣周三重挫約5%，報42,953.40美元。儘管如此，市場對比特幣的樂觀情緒依然高漲，因為監管機構本周可能會批准一檔比特幣現貨ETF。

聯準會 比特幣 美國

延伸閱讀

經濟軟著陸的可能性增加…降息決策存在不確定性！ 她：市值型ETF能逢低加碼

美元高利定存 年息喊到10%

那指3個月來最差 道指下跌近300點

美國企業債新年大吸金 首個交易日募得逾290億美元

相關新聞

新年反轉下挫 蘋果等七大科技股市值蒸發近四千億美元

2023年獨挑美股表現引領大盤向上的大型科技股，2024年一開始就出現反轉猛跌，蘋果（Apple）等科技公司的市值，在最...

美元升至兩周高點 市場修正對Fed降息預期

美元周三（3日）升至兩周高點，但盤中回吐稍早的升幅，美國公債殖利率在看似鴿派的聯準會12月政策會議記錄發布後回落。

Fed會議紀錄並無迫切降息跡象 FOMC對通膨前景信心增強

聯準會（Fed）決策者上個月一致認為，「一段時間內」維持限制性的貨幣政策立場是合適的，但他們也承認利率可能已經達到頂點，...

費半又跌2% 台積電ADR收黑 日月光重摔超過5%

台股ADR周三（3日）隨費半指數重挫，台積電ADR收盤下跌1.34%，報每股100.17美元，換算並折合台幣後為每股62...

美股收盤／道瓊跌近300點、科技股連跌四天 獲利了結賣壓未歇

華爾街2024年的開局疲軟之勢繼續蔓延，美股主要指數周三（3日）持續遭遇獲利回吐，再次以下跌結束今年第二個交易日，因大型...

那指3個月來最差 道指下跌近300點

那斯達克綜合指數今年開局連續第二個交易日下跌，創近3個月來最差單日表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。