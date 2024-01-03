物價變高 工資難漲 英格蘭醫生大罷工

（德國之聲中文網）數千名英格蘭助理醫生開始了為期六天的罷工，這是英國國家醫療服務體系(NHS) 成立75年以來最長的一次罷工。當地時間周三（1月3日）早上7點開始，持續到1月9日早上7點結束。

為什麼罷工?

這次罷工是在與英國政府長期的薪資糾紛中出現的，雙方最後一次談判破裂後，英國醫學會(BMA)12月宣布了本次罷工的消息。BMA認為8-10%的加薪幅度並不夠，目標是增加35%的薪水，應對通貨膨脹。助理醫生們在聖誕節前一周已經舉行過為期三天的罷工。根據英國醫學會的說法，醫生們感到“疲憊不堪”，並正在考慮是否還留在醫療行業。

自去年3月份以來，助理醫生至少進行了七次罷工。英國國家醫療服務體系表示，罷工對“幾乎所有的常規護理都產生重大影響”。助理醫生是醫生們職業生涯最初幾年的必經之路，這一群體也是醫院和診所護理的重要支柱，佔NHS醫療力量的近一半。這次罷工正值冬季流感和季節性疾病的高發期，診所和醫院都面臨著巨大的接診壓力。英國國家醫療服務體系英格蘭地區的醫務主任鮑維斯（Stephen Powis）在一份聲明中說：“今年1月可能是NHS史上最困難的開年之一”。

2023年，由於罷工，NHS不得不取消120萬次預約。目前，有770多萬患者正在等待預約和手術。

政府怎麼說?

英國衛生服務系統不堪重負。等候就診的名單越來越長，資金短缺，人手不足。在醫院工作的醫生中，約有一半是助理醫生。這些年輕醫生要求公平的報酬。英國醫學會希望爭取35%的薪資增長。據信，這個增值只能維持2008年的收入水平。政府表示無法負擔這樣的漲幅，而罷工只會使衛生服務體系的問題變得更糟。

迄今為止的談判沒有取得任何成果，英國阿特金斯(Victoria Atkins)呼籲助理醫生們回到談判桌。政府對這次罷工的巨大影響感到擔憂。 上一次，英格蘭助理醫生們去年12月罷工了三天，共有8.8萬個預約被取消。

就在上個禮拜，德國各地的許多診所也休診幾天，表達希望增加收入的訴求。不過德國衛生部長勞特巴赫（社民黨）表示不理解。他接受德國媒體采訪時表示：“我認為增加收入的要求是沒有理由的。除了在瑞士之外，在歐洲任何地方的私人診所，都沒有德國診所賺的多。我看不到收入增長的空間。”

（路透社，法新社等）

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