2024歐美央行何時降息為宜？ 金融時報：早日啟動、緩步調降是上策

隨著世界各地通膨壓力減緩，央行抗通膨之役邁入新階段，利率政策也進入新階段。金融時報（FT）分析指出，2024年央行最佳利率策略是：早日啟動降息但緩步為之。

到春暖花開、樹木長出綠葉時，2020年代的通膨危機也將告終。通膨暴風中心早已遠去，近幾個月來物價漲幅也不高於央行訂在2%的通膨目標。

降息條件趨於成熟

例如，2023年5月至11月，這六個月的消費者物價通膨年增率在英國只有0.6%，在歐元區為2.7%；同時期，英、歐剔除食物與能源價格的核心通膨率都是2.4%。在美國，聯準會（Fed）偏好的消費支出物價指數（PCE），整體年增率為2%，核心通膨率僅1.9%。

至於央行的政策利率，已從2021年形同0%的水準大幅提高到「限制」成長的水準，在歐元區升到4%，在英國達到5.25%，在美國則升抵5.25%~5.5%區間。至此，央行升息循環也將在新的一年進入新階段。進一步緊縮政策已沒必要，2024的問題變成：如何和何時放鬆貨幣政策。

央行權衡風險暫按兵不動

央行官員已大致接受一個現實：政策利率既已進入「限制」領域，2024年必須開始調降利率，但官員不願太快行動，唯恐造成金融情勢太寬鬆，抗通膨仍有功敗垂成的風險。

現在，一方面央行必須先按兵不動，等一陣子再降利率，以確定過去六個月的通膨降溫趨勢不是「假動作」，也必須先看到工資成長降溫再說（儘管央行應容許實質工資水準暫時升高些許，以反映生產力提升和進口物價回跌）。

另一方面，央行也必須考量貨幣政策從實施到見效間隔一段漫長時日，這種延遲效應隔愈久才顯現，等候的代價就愈高。

3月應是啟動降息的時機

兩相權衡，金融時報專欄作家Chris Giles認為，Fed啟動降息的時間點應該落在3月，一如金融市場預期。歐洲央行（ECB）和英國央行（BoE）若是明智，也應依循類似的時程，而不是瞻前顧後苦等良機，尤其歐洲經濟比較弱，更容易受制於無謂的景氣下滑。

金融市場認為央行降息事不宜遲，看法或許正確；但他們揣測降息速度會跟之前升息時幾乎一樣快，比方說期待美國和歐元區今年分別降息1.5個百分點，就未免太離譜。畢竟各地失業率仍低，閒置產能極其有限，經濟一旦過熱仍可能導致通膨復熾。

最佳策略：早日啟動但緩步降息

因此，央行最聰明的因應對策，是「早早啟動降息，但降息不宜過速」，除非經濟看來即將陷入衰退深淵，才另當別論。央行必須找出一條溫和路徑，把政策利率導向既不刺激、也不限制經濟成長與通膨的「中性利率」水準。這種中性水準何在，不得而知，但未必遠低於目前央行的政策利率水平，更別提接近0%。

未來數月，即使通膨率暫時降到0%以下，比如說能源價格大跌使然，這種謹慎的做法依然適用。進口物價降低，將提高消費者的收入，有助於擴大消費支出，未必得視之為經濟即將衰退的凶兆。

當然，預料中的情境仍可能被外部事件衝擊打亂，所以央行2024年的貨幣決策應保留因應萬一預測失誤的彈性空間，同時也要加強對外溝通能力，說明有必要視情勢變化調整政策。