2024投資股市要趨吉避凶 先想清楚這5大問題

就美國股市（及其他風險性資產）而言，2022年市況淒慘無比，2023年則金光閃閃。2024年展望如何無人知曉，但可能取決於五大因素。金融時報指出，這五大因素對市場會產生什麼影響，見仁見智，但勢必是未來一年投資人必須深思的重要問題。

一、即將啟動的降息循環會是什麼模樣？

央行降息有兩種：一種是因通膨減緩而順勢調整政策利率，以免實質（經通膨調整）政策利率對經濟成長抑制過度；另一種則是因為景氣沉淪，不得不降利率以刺激成長。

目前的市場共識是，隨著通膨看來穩定滑向聯準會（Fed）2%的目標，Fed很可能在2024年數度降息。交易員似乎押注Fed將降息六次，每次降1碼（0.25個百分點）。股市目前把大幅降息展望視為大好消息。

第二種降息對股市卻是大利空。若是因為經濟成長急遽減速，甚至陷入衰退，迫使Fed大幅降息，這種經濟大環境勢必重創企業盈餘，殃及股價。

一個附帶問題是，2024年財政和貨幣政策會不會特別支持經濟成長？別忘了，2024在美國和其他許多國家是大選年。市場觀察家預期，決策官員和政治人物勢必全力做多，拉抬市場行情，以確定選民走進投票所時面露微笑，而非愁眉苦臉。

不過，目前利率水準仍高，借貸成本也已升高，有些國家的政府甚至祭出財政撙節。政府還有多大的財政/貨幣政策刺激空間？

二、長債殖利率是升是降？

這是老問題，但此刻特別重要。Fed調整政策利率時，直接受影響的其實是美國短期公債的殖利率；但令人訝異的是，有關10年期美債殖利率的諸多討論，卻一直圍繞著市場對Fed短期政策利率的預期團團轉。

無論成長和通膨發生何事，有個議題仍將爭辯不休：究竟2%左右的殖利率，也就是在2008年金融海嘯之後、2020年新冠肺炎疫情蔓延全球之前的水準，是歷史常態還是異數？

假如短債殖利率持續下滑，而長債殖利率持穩在4%上下，市場面臨的將是全新的世界。

三、「七大巨頭」是成長型還是防禦型股票？

假設2024年經濟成長令人大失所望，也因此觸動在第一個問題提及的第二種Fed降息情境，「七大巨頭」科技股，包括蘋果、亞馬遜、臉書母公司Meta、特斯拉、輝達（Nvidia）、Google母公司Alphabet，以及微軟，屆時表現會比美股大盤強，還是弱？

近年來，「七大巨頭」在股市扮演多樣角色。有時類似債券這種穩定提供收益的安全資產，有時像是成長型股票，有時又像是防禦型股票。2024年七大咖會以什麼樣的面貌出現呢？

四、美股與美債齊漲齊跌只是一場惡夢嗎？

2023大半年，美股與美債漲跌同步的情況令人不安，這是通膨環境造成的。

股債關聯性通常維持數十年不變，大致跟隨通膨預期。在通膨溫和時期，景氣下滑是人人憂心的事，所以股票和債券的投資報酬傾向呈現「負相關」，例如股票漲、債券跌；但在通膨情勢多變得嚇人時，例如在2022~2023期間，股票和債券雙雙下跌，走向趨於一致，呈現「正相關」。

以周線圖來看，美股標普500指數與美國長債之間的兩年滾動關聯性自2002年以來就呈現「負相關」，但卻在2022年11月開始轉「正」，令人懷疑是全新趨勢的開端。

今日通膨的威脅性已較昔日減輕，而且股價關聯性最近開始再度轉「負」，一年期滾動關聯性正接近零。

這一切只是「假動作」嗎？無論是不是，2024年這個問題對市場十分重要。

五、全球股市表現續強或漲勢難以為繼？

2023年美股表現引起全球矚目，「七大巨頭」股價漲勢耀眼尤其吸睛，但世界其他股市也有贏家。

日本股市回春就令人驚艷。企業改革動能增強和通縮終結，讓日股鹹魚翻身，連「股神」巴菲特都大買日股。投資人若2023年投資Topix指數，已賺了19%（以美元計）。

中國大陸除外的新興市場2023年表現一樣強，以美元計的全年報酬率達20%，主要靠印度股市飆漲驅動，也拜新興市場多國央行掌舵有方之賜，帶領經濟安然度過Fed緊縮貨幣政策的難關。

就連飽受成長停滯和核心通膨居高不下之苦的歐洲，2023年股價也收長紅，以美元計的報酬率達20%。

換言之，日股、歐股以及陸股除外的新興市場股市投資人，2023年底都歡笑收割。

值得注意的是，日本、歐洲以及陸股除外的新興市場股市，2023全年表現足可與美股媲美，卻缺乏像美國那般強大的經濟成長作後盾。這種結果可能持久嗎？倘若全球股市2024年踉蹌下跌，美股還能繼續漲嗎？

這五大問題仍待時間解答，但投資人宜在年初時就仔細思考，並擬妥因應對策。