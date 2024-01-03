日經亞洲：日中印爭相登月 2024太空競賽白熱化

美國太空探索科技公司（SpaceX）再度攻占航空業新聞頭條一年後，2024年中國、印度與日本等國的公家與民間太空活動肯定將增加。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，中國航太新創公司藍箭航太計劃2025年發射可重覆利用的火箭，做法與SpaceX十分相似；而印度將展開一系列試飛活動，最終將於2025年測試載人太空飛行。上月4日，印度公布在2035年前建造一座太空站，並在2040年前將首位印度人送上月球的願景。

同時，日本盼在本月成為第5個讓太空船降落月球表面的國家，跟隨印度去年8月23日讓月球飛船3號（Chandrayaan-3）登陸月球的腳步。印度表示，已將把月球飛船3號送上月球的太空船帶回地球軌道，為可能帶回月球樣本的任務做準備。

日本擁有悠久的太空發展歷史。1970年，日本成為繼蘇聯、美國、法國之後，第4個將衛星送上軌道的國家。然而，今日，中國與印度也逐漸脫穎而出。

日本東京野村綜合研究所（Nomura ResearchInstitute）商業顧問八龜彰吾（Shogo Yakame）提到印度生機勃勃的商業太空部門時說：「對日本而言，我個人認為印度將成為比中國還強大的競爭者。」

為了展現科技實力，日本將於1月20日首度嘗試「精準」登陸月球，目的是讓小型無人探測器SLIM（Smart Lander for Investigating Moon）降落在目標地點100公尺內，也就是位於月球赤道南方、靠近酒海（Sea of Nectar）的希奧利隕石坑（Shioli Crater）附近地區。

為了精準降落，SLIM使用雷達高度計與以視覺為基礎的導航系統監控隕石坑模式，並與即時地圖資訊做比對。這個系統也用來避開岩石與其他障礙物，並找到平滑的表面。這個高2.4公尺的登陸器被設計成如果降落到斜坡將滑落到一側，以穩定其位置。

精準降落的能力與SLIM取得的月球表面狀況資訊，將用在未來的登月任務上，包括2025年印度與日本聯合探勘極地地區水資源，以及協助豐田汽車（ToyotaMotor）與三菱重工業（Mitsubishi Heavy Industries）開發加壓探測車，讓太空人能在月球上使用。這兩家公司預計將在2024年為2029年發射行動合作研發實際的模型。

SpaceX於2023年發射近百枚火箭，將商業太空活動提升到新高度。去年11月2日，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）在社群媒體X平台發文說，SpaceX的星鏈（Starlink）衛星電話服務已達到現金流損益平衡。

這個服務是以由5500多枚衛星組成的網絡為基礎，為地球任何地方提供寬頻連線。星鏈服務在協助烏克蘭軍隊抵禦俄羅斯入侵後，獲得更廣泛的認可。

八龜彰吾說：「沒有人認為這類服務有可能實現。」他提到建造、發射、營運與維護這麼多衛星的成本高昂，且在低軌道上連結快速移動的衛星也很困難。

三菱重工業公司執行長泉澤清次（Seiji Izumisawa）最近接受媒體訪問時表示：「太空活動經歷了幾個階段，從發射載具的發展到衛星的使用、太空站等太空環境的利用等，而商業化將是下一階段。」