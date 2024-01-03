快訊

與日航班機擦撞 海保機「2部黑盒子」已尋獲

三星Galaxy S24發表會確定！除了AI…新機傳聞價格、規格、顏色亮點一次看

「2024台灣燈會」元宵節台南點亮 主燈「龍來台灣」曝光

韓元改全天候交易 南韓銀行工時長

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
部分南韓銀行員工將延長工時。(Photo by Craig Rohn on Flickr used under Creative Commons license)
部分南韓銀行員工將延長工時。(Photo by Craig Rohn on Flickr used under Creative Commons license)

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】為了配合韓元開放全時間交易，多家南韓銀行宣布將延長交易員工作時間至凌晨2點。由於南韓勞工工時已比西方國家員工長，對此，銀行工會代表則表示將審慎評估後果。

部分銀行已開始實施

據《南華早報》報導，最早「新韓銀行」就在去年9月開始讓交易員在夜間輪班工作，其他包括韓國產業銀行、友利銀行、中小企業銀行與農協銀行等業者則計劃跟進。南韓的美元-韓元外匯市場目前營業時間為早上9點至下午3點30分，但從2024年下半開始，收盤時間將延長至隔日清晨2點，首爾外匯委員會表示，試運行將於今年2月開始。

這次韓國實施延長韓元交易時間，是希望讓其股票被納入摩根史坦利資本國際(MSCI)指數指數。最早南韓也曾實施外匯夜間交易，但是1997年亞洲金融危機後開始逐漸取消。首爾巴黎銀行全球市場主管徐伊森(譯音)表示，「虧損與收益來回的幅度太大，隨著金融危機到來，交易本身變得困難。」

對此，韓國勞工團體對銀行恢復夜班工作表示擔憂。韓國產業銀行工會副主席鄭正(譯音)說，「過去從未讓交易員工作到凌晨2點，工作改變實施後，我們會了解到確切的交易量後，才會決定是否需要更多的人員。」

南韓工時較西方國家高

據《CNBC》報導，南韓民眾每年平均工作1,915小時，是經濟合作暨發展組織(OECD)會員國第五高，相較美國人平均為1,791小時、法國1,490小時，德國則是1,349小時。另外，在南韓員工心中，加班是「常態」，不管工作是否已經完成，要等到老闆離開員工才能離開辦公室，而且員工也應該參加下班後的團體聚會。

住在首爾22歲的黃俊杓(譯音)受訪時說，「每次我回家，爸爸都很晚回家。於是讓我思考許久，我能像他一樣工作嗎？我能做得好嗎？」

【更多精采內容，詳見

南韓 工時

延伸閱讀

棒球／日本監督讚台灣有2大強投 亞洲3隊實力差距縮小

台韓租稅減免 涵蓋三面向

新興亞股 外資全面買超

新興亞股三大市場2023年獲外資買超最多 漲幅也最高

相關新聞

爭議不斷！哈佛大學校長辭職 成創校以來最「短命」校長

美國哈佛大學（Harvard University）校長蓋伊（Claudine Gay）上月5日出席國會聽證會作證，在針...

戰爭、氣候、能源轉型…全球供應鏈2024年也難一帆風順

在新冠疫情阻撓全球供應鏈後，新冠疫情已退，但供應鏈在2024年遭遇的干擾卻未消減，包括地緣政治衝突、氣候變遷及美國勞資協...

韓元改全天候交易 南韓銀行工時長

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】為了配合韓元開放全時間交易，多家南韓銀行宣布將延長交易員工作時間至凌晨2點。由於南韓勞工工時已比西方國家員工長，對此，銀行工會代表則表示將審慎評估後果。 部分銀行已開始

義大利經濟為何停滯30年？從苦等不到計程車的人龍看端倪

義大利吸引來自全球各地的觀光客，旅遊旺季更是人山人海，但在各大城市的機場和火車站，總會看到提著行李的外國旅客苦等不到計程車，在金融和時尚之都米蘭的時裝展和商展期間，想找一輛計程車更是難上加難，原因是義大利計程車的需求激增，司機卻沒增加，他們受到公會和遊說團體的保護。經濟學家說，從叫不到計程車這件事，可以看出為何義大利經濟長期停滯，既得利益者受到保護，缺乏競爭。 華爾街日報報導，義大利各地的機場和火車站常看到外國旅客大排長龍等候計程車，而當地人根本放棄搭計程車。

法國達飛海運調漲亞洲－地中海航線運費 漲幅最高100%

法國達飛海運集團（CMA CGM）2日在網站公告表示，15日起調漲亞洲至地中海地區的貨櫃運價，最多比元旦貴上100%。

蘋果重挫 巴克萊以iPhone 需求降溫為由降評為「減碼」

蘋果公司（Apple）又遭到分析師看空，巴克萊以最新款iPhone預料需求疲軟為由，調降蘋果股票評級，由「持平比重」降為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。