韓元改全天候交易 南韓銀行工時長

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】為了配合韓元開放全時間交易，多家南韓銀行宣布將延長交易員工作時間至凌晨2點。由於南韓勞工工時已比西方國家員工長，對此，銀行工會代表則表示將審慎評估後果。

部分銀行已開始實施

據《南華早報》報導，最早「新韓銀行」就在去年9月開始讓交易員在夜間輪班工作，其他包括韓國產業銀行、友利銀行、中小企業銀行與農協銀行等業者則計劃跟進。南韓的美元-韓元外匯市場目前營業時間為早上9點至下午3點30分，但從2024年下半開始，收盤時間將延長至隔日清晨2點，首爾外匯委員會表示，試運行將於今年2月開始。

這次韓國實施延長韓元交易時間，是希望讓其股票被納入摩根史坦利資本國際(MSCI)指數指數。最早南韓也曾實施外匯夜間交易，但是1997年亞洲金融危機後開始逐漸取消。首爾巴黎銀行全球市場主管徐伊森(譯音)表示，「虧損與收益來回的幅度太大，隨著金融危機到來，交易本身變得困難。」

對此，韓國勞工團體對銀行恢復夜班工作表示擔憂。韓國產業銀行工會副主席鄭正(譯音)說，「過去從未讓交易員工作到凌晨2點，工作改變實施後，我們會了解到確切的交易量後，才會決定是否需要更多的人員。」

南韓工時較西方國家高

據《CNBC》報導，南韓民眾每年平均工作1,915小時，是經濟合作暨發展組織(OECD)會員國第五高，相較美國人平均為1,791小時、法國1,490小時，德國則是1,349小時。另外，在南韓員工心中，加班是「常態」，不管工作是否已經完成，要等到老闆離開員工才能離開辦公室，而且員工也應該參加下班後的團體聚會。

住在首爾22歲的黃俊杓(譯音)受訪時說，「每次我回家，爸爸都很晚回家。於是讓我思考許久，我能像他一樣工作嗎？我能做得好嗎？」

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