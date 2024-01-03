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油金2024交易首日雙收黑 油跌逾1% 避險情緒削弱紅海疑慮

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周二（2日）在2024年的第一個交易日收盤下跌，因對降息的預期減弱，且廣泛的市場避險情緒削弱對紅海衝突升級的擔憂；金價小幅走低，因美債殖利率攜美元上漲。

油價挫跌逾1%

布蘭特原油3月期貨收於每桶76.09美元，下跌0.95美元，跌幅1.23%；美國西德州原油2月期貨收於每桶70.38美元，下跌1.27美元，跌幅1.77%。

油價下跌是因為投資人降低對2024年降息的預期，美元周二因而走強，而股市下滑，避險情緒瀰漫，進一步壓低油價。對於持有其他貨幣的投資者來說，美元走強使得石油價格更加昂貴。

上周末葉門青年運動組織（胡塞組織）在紅海襲擊船隻，以及據報導一艘伊朗軍艦周一抵達後，油價在早些時候的交易中一度攀升約2美元。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：「市場正在自我修正，因為沒有出現供應中斷，而且他們認為伊朗軍艦不太可能與美國軍艦交火。顯然，如果開火，石油市場將會走高。」

丹麥貨櫃航運業者馬士基（Maerke）和其德國競爭對手赫伯羅德周二均表示，其貨櫃船將繼續避開經行蘇伊士運河的紅海航線，此前馬士基的一艘船隻在周末遭襲。

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）三位消息人士說，該產油國聯盟計劃於2月初召開聯合部長級監督委員會（JMMC）。

金價小幅收跌 因美元跳漲

金價周二在2024年第一個交易日承壓，受累於美元跳漲，但金價仍力圖持穩，因預期美國聯準會將在今年降息。

現貨黃金價格2日收盤小跌0.19%至每英兩2,058.96美元；美國黃金期貨下跌0.1%，結算價報每英兩2,070.30美元。

美元指數上漲0.8%，創去年7月以來最大單日漲幅，受惠於美國公債殖利率攀升，這讓以美元定價的黃金對海外買家而言更加昂貴。

但RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示，紅海局勢升級的可能性使金價得到支撐。

2023年金價大漲13%，是2020年以來的首次年線上漲，預計2024年金價將創下紀錄高位，利率下降將降低持有不孳息黃金的機會成本。

市場關注的焦點是將於本周稍晚公布的聯準會會議記錄。周五出爐的美國職位空缺和12月非農就業報告也將受到密切關注。

白銀下跌0.5%，至每英兩23.64美元；白金下跌0.5%，報每英兩982.18美元。

鈀金下跌2.2%，觸及每英兩1,074.62美元的12月14日以來最低。

金價 美國 油價 聯準會

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