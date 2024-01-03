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美國超越澳洲和卡達 成為全球最大液化天然氣出口國

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
位於德州的Golden Pass LNG廠今年也將投入生產行列。路透
位於德州的Golden Pass LNG廠今年也將投入生產行列。路透

美國2023年液化天然氣（LNG）外銷量超越主要供應國澳洲卡達，首度成為全球最大的LNG出口國。

據彭博整理的數據，美國在2023年總共外銷9,120萬公噸LNG，創下美國歷來紀錄。出口增加是由於去年德州Freeport LNG工廠重啟，該設施2022年6月發生火災和爆炸後關閉了數月。

卡達是2022年最大LNG供應國，但2023年外銷量衰減1.9%，是至少2016年以來首見萎縮，全球排名落居第三位。澳洲排名第二，出口量和2022年相比變化不大。

美國今年將有兩個新的LNG建案投產：Venture Global LNG 位於路易斯安那州的Plaquemines廠，以及位於德州的Golden Pass廠，Golden Pass是埃克森美孚和卡達能源公司的合資企業。如果產能滿載，這兩座廠每年將為美國外銷產量再增加3,800萬噸。

美國 卡達 澳洲

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