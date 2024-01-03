美歐上月製造業PMI萎縮

全球製造業活動以疲軟情勢為2023年劃下句號，因為中國大陸與已開發市場的經濟活動全面疲軟，削弱對貨物商品的需求；從亞洲到歐元區再到美國都同樣黯淡。

標普全球（S&P Global）2日公布的一系列去年12月製造業採購經理人指數（PMI），都顯示景氣持續放緩，要一段時間才會有所起色，對金融市場過去幾周重新出現的樂觀情緒，構成重大挑戰。

美國製造業PMI最終值比初估值更低，為47.9，連續第三個月低於50。歐元區製造業PMI終值為44.4，較初值與11月的44.2高，但仍低於景氣榮枯線的50，連續第18個月萎縮；一項衡量產出的指數為44.4，雖高於44.1的初值，但不如11月的44.6。這強烈表明歐元區去年第4季國內生產毛額（GDP）應已陷入萎縮，加上官方數據先前公布，歐元區去年第3季GDP縮減0.1%，因此將形成連續第二季萎縮，符合衰退的技術性定義。

在消費者需求不夠熱絡之際，多數亞洲國家去年12月見到新訂單和產量減少，投入成本也攀升，且供應鏈表現惡化。

大陸方面，財新傳媒昨（2）日公布2023年12月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為50.8，較前月增加0.1個百分點，連兩個月位於擴張區間（50以上），為近四個月來新高。雖然數據反應製造業持續擴張，但需求不足、預期疲弱問題仍在。

至於台灣，去年12月製造業PMI惡化至47.1，不如前一個月攀抵48.3的八個月高點；南韓PMI小幅下滑至49.9，跌破50。儘管南韓出口表現有改善，但標普全球指出，新訂單月比進一步下滑，原因是國內經濟疲軟和中國大陸需求減緩。東南亞製造業活動也萎縮。

標普全球經濟學家巴魯奇表示：「雖然東協製造業近期下滑整體是溫和的，但愈來愈多跡象顯示需求疲軟會導致進入2024年後產值再次下滑。」「這個地區的製造業者希望新訂單增加，協助支撐未來一年的成長。」