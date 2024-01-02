排除使用陸製電池的電動車 美可抵稅車款減至13款

彭博資訊根據fueleconomy.gov的聯邦資料報導，美國拜登政府的電動車抵稅新規定，已於1月1日生效，符合7,500美元消費稅抵減資格的電動車車款，由20多款減少至13款。使用中國大陸製造商生產的電池組件電動車，被排除在外。

美國財政部發言人Ashley Schapitl表示，美國政府已就新規則與有關企業密切協調。她說：「汽車製造商正在調整他們的供應鏈，與盟友合作，或是將就業和投資帶回美國，以確保電動車買家繼續有資格獲得新的清潔汽車稅負抵減。」

美國財政部上個月公布的規則，針對所有受中國管轄或中國政府至少持股25%的公司，所生產的電池組件。到2025年，抵稅資格的限制範圍還將擴大到電池關鍵原物料（例如鎳和鋰）的供應商。

元旦起，在美國仍符合抵減7,500美元稅金的電動車款包括：特斯拉的Model Y、福特汽車的F-150 Lightning皮卡、Rivian的R1T皮卡、Stellantis的Jeep Wrangler 4xe等車款。