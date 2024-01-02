快訊

果粉失望…2024年蘋果不會有這些Apple產品 它有2年半沒出了

明起開賣、這只必收！星巴克30款龍年新品搶先看

台灣寶可夢中心平日「免排隊」規則又改！網轟入店要抽券、寶可夢缺貨只剩它「填滿整個貨架」

排除使用陸製電池的電動車 美可抵稅車款減至13款

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
福特汽車的F-150 Lightning皮卡，仍可抵減7,500美元消費稅。 歐新社
福特汽車的F-150 Lightning皮卡，仍可抵減7,500美元消費稅。 歐新社

彭博資訊根據fueleconomy.gov的聯邦資料報導，美國拜登政府的電動車抵稅新規定，已於1月1日生效，符合7,500美元消費稅抵減資格的電動車車款，由20多款減少至13款。使用中國大陸製造商生產的電池組件電動車，被排除在外。

美國財政部發言人Ashley Schapitl表示，美國政府已就新規則與有關企業密切協調。她說：「汽車製造商正在調整他們的供應鏈，與盟友合作，或是將就業和投資帶回美國，以確保電動車買家繼續有資格獲得新的清潔汽車稅負抵減。」

美國財政部上個月公布的規則，針對所有受中國管轄或中國政府至少持股25%的公司，所生產的電池組件。到2025年，抵稅資格的限制範圍還將擴大到電池關鍵原物料（例如鎳和鋰）的供應商。

元旦起，在美國仍符合抵減7,500美元稅金的電動車款包括：特斯拉的Model Y、福特汽車的F-150 Lightning皮卡、Rivian的R1T皮卡、Stellantis的Jeep Wrangler 4xe等車款。

美國 拜登

延伸閱讀

售價過高讓消費者猶豫不決？美國電動車銷售成長速度不及中國、歐洲

不只成為全球電動車龍頭！比亞迪2023年新能源車銷售超過300萬輛

蘋果授意鴻海零件直供印度 旗下信揚控股打前鋒

CEO親自證實！蔚來Nio ET7換裝150kW固態電池續航力相當驚人

相關新聞

排除使用陸製電池的電動車 美可抵稅車款減至13款

彭博資訊根據fueleconomy.gov的聯邦資料報導，美國拜登政府的電動車抵稅新規定，已於1月1日生效，符合7,50...

神級日企的失敗 過度重數字、轉型不利...東芝下市帶來哪些啟示？

去年12月20日，日企東芝（Toshiba）正式從東京證交所下市，結束74年掛牌歲月。它是曾經風光的企業財閥，日本經典職場漫畫「島耕作」系列更以它為藍本描繪。令人不勝唏噓之外，對許多企業經營者而言，更是一記警惕。東芝究竟做錯了什麼？為何公司厲行數字管理，要求員工一切往業績看導致失敗？現任社長島田還能力挽狂瀾嗎？

Apple Watch救了他們一命 收到庫克親自回覆的「感謝信」

蘋果智慧手表Apple Watch的兩名用戶在接獲示警、迅速行動而保住一命後，向蘋果執行長庫克發出感謝函。而令人驚訝的是...

荷蘭半導體設備管制生效前 美橫刀攔截ASML出貨DUV給陸企

彭博資訊報導，在荷蘭限制高階晶片製造設備出口的新禁令1月全面生效之前，荷蘭半導體製造設備供應商艾司摩爾（ASML）已應美...

企業掀建廠熱 景氣卻萎縮… 美製造業兩極化發展

美國製造業在政府補貼政策下引爆一波建廠熱潮，但ISM指數卻顯示，製造業景氣連續13個月萎縮，是2002年以來最長的連續萎...

亞洲經濟體 下半年有挑戰

日經報導，關於2024年亞洲市場展望，美國經濟可能開始衰退、且中國大陸經濟復甦乏力，其他亞洲經濟體下半年的成長將面臨挑戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。