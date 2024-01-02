神級日企的失敗 過度重數字、轉型不利...東芝下市帶來哪些啟示？

去年12月20日，日企東芝（Toshiba）正式從東京證交所下市，結束74年掛牌歲月。它是曾經風光的企業財閥，日本經典職場漫畫「島耕作」系列更以它為藍本描繪。令人不勝唏噓之外，對許多企業經營者而言，更是一記警惕。東芝究竟做錯了什麼？為何公司厲行數字管理，要求員工一切往業績看導致失敗？現任社長島田還能力挽狂瀾嗎？

日本經典職場漫畫「島耕作」系列以東芝為藍本描繪。網路共享資源

許多人或許還記得手邊的第一台筆電、DVD播放器，他們可能都來自那個令人熟悉的日本企業——東芝（Toshiba）。這家企業的知名度不只如此，自1875年成立以來，便創下許多「日本第一紀錄」，包括日本第一台電風扇、電動洗衣機、電冰箱、彩色電視機等。而日本弘兼憲史描繪的經典職場漫畫「島耕作」，影射的知名電器集團「初芝」，其實就是以東芝為藍本。

但輝煌終走向沒落。12月20日，東芝正式從東京交易所下市，結束長達74年的掛牌歲月，如今由日本產業伙伴株式會社（JIP） 為首的財團收購並掌管，令許多人不勝唏噓，感嘆其為「時代的眼淚」。

從美國《財星》雜誌每年評選的世界500大公司（Global 500）排行來看，東芝也從10年前穩居百名內的地位，極速退至400多名，如今落入榜外。

對許多企業經營者而言，這更是一記警惕，因為東芝的今天，難保不會是其他人的明天。如今回首東芝近20年來的發展，究竟能帶來什麼樣的啟示？

啟示一：砸大錢賭注新事業，小心賠了本業

話說從頭，這間企業最深的傷痕，早在2015年就曝光在眾人面前。當年，東芝爆發震驚全球的財務造假醜聞，在過去6個會計年度間，共虛報高達1562億日圓的獲利金額，也導致連3任社長西田厚聰、佐佐木則夫、田中久雄集體請辭。

「這是東芝140年歷史上最嚴重的品牌形象受損事件，」時任社長的田中久雄當時在記者會上如此致歉。

但傷痕不是一天造成，之於整間企業早已是久治不癒的沈屙，歸納東芝犯下的第一個大錯，便是花太多錢賭注在不確定性高的新事業上。

2000年初，東芝正面臨許多企業都難以避免的一段過渡期——既有事業走向沒落，新事業又尚未成氣候。2005年，新社長西田厚聰上任，欲改善陷入停滯的現狀，將眼光放向半導體部門及核能發展上，尤其鎖定美國核電設備巨頭西屋電氣（WH）。

為了與當時也有意收購西屋的三菱等大廠競爭，西田厚聰竟不惜花費市場估值三倍以上、高達54億美元的金額搶下西屋，可說是造成數年後財務黑洞的關鍵原因。更不幸的是，接連而來的金融風暴、311地震造成的福島核災，都大大衝擊東芝砸大錢勾勒出的「核電夢」。

啟示二：組織過度重視「數字」而非「本質」，將無助解決問題

不過，夢碎也不能全歸因於大環境的不利，東芝犯的第二個大錯，起因於組織過度競爭，加上「數字至上」的思維，導致問題愈演愈烈。

這同樣得從西田厚聰開始談起，他於1975年進入東芝，曾擔任北美、歐洲地區高階主管，在筆記型電腦蓬勃發展的1990年代，助公司順利打入美國市場，立下大功，此後負責掌管PC部門，透過大幅擴大委外代工比例降低成本，短期內扭轉虧損的低迷。

西田厚聰1975年進入東芝，曾擔任北美、歐洲地區高階主管。取自wikimedia

看似是好事一樁，背後卻有不少隱情。2015年財務醜聞爆發後，《日經新聞》採訪多名東芝資深人士，指出2000年後公司盈利結構愈趨不穩定。西田厚聰上任後，更會在例會上向員工施加壓力，要求改善財務狀況。也因此，在「數字至上」的壓力之下，包括跟供應商間透過買賣價差，來美化獲利數字等陋習，便逐一浮現。

2008年金融風暴衝擊營運，為維護公司經營一切正常的假象，作帳現象便愈趨嚴重，加上陸續繼任的佐佐木則夫、田中久雄為了證明自己的領導能力更佳，不惜採取更高壓的手段來實現帳面上的盈利，才導致問題愈演愈烈，終於釀成醜聞。

轉型的錯用本業來賠，體質更弱

現任社長島田太郎宣布，日後東芝將轉型為「靠數據賺錢的公司」，透過數據解決社會和產業難題。取自Toshiba

其後幾年，轉型與組織管理失利鑄下的錯，只好用本業來賠。包括出售影像感測器部門給 Sony、出售醫療子公司東芝醫療系統（Toshiba Medical Systems Corporation）給佳能、出售記憶體事業給美國投資基金貝恩資本為首的財團等，甚至連集團最具代表的白色家電事業、筆電事業，最終都分別出售給中國美的集團和夏普。也因經營不善，陷入混亂的股東紛爭，內部人才不斷出走。

今年9月，私募股權公司日本產業合作伙伴（JIP）以140億美元（新台幣4500億元）完成對東芝的收購，並留下原任社長島田太郎繼續經營，才暫時結束多年混亂。島田太郎則宣布，日後東芝將轉型為「靠數據賺錢的公司」，透過數據解決社會和產業難題。

東芝日後能否靠新策略東山再起尚不可知，無論如何，長達20年的經營失利，已足夠成為企業界引以為戒的借鏡。

（本文出自2023.12.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）