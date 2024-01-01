儘管戰爭風險猶存 以色列仍降息1碼 自疫情爆發來首見

以色列1日將基準利率調降1碼，是該國自新冠疫情高峰以來首次降息，也顯示在以哈戰爭爆發近三個月後，以國有信心當地匯市等市場已趨於穩定，而決策者如今優先考量轉向支持經濟。

以色列央行貨幣委員會1日將政策利率從4.75%調降至4.5%，終結去年7月以來按兵不動的舉措。在彭博訪調的經濟學家中，略高於半數的人料中此舉。

該央行在聲明中說：「這場戰爭已帶來重大的經濟效應，無論是實體經濟活動還是對金融市場，關於戰爭的嚴重性和持續時間，有很大的不確定性，會左右（經濟）活動受衝擊的程度。」

這個利率決策顯示，以總裁亞隆（Amir Yaron）為首的決策者，如今優先考量轉向支持經濟。在哈瑪斯組織去年10月7日發動攻擊後，以色當局努力穩定市場。隨著通膨減緩、股匯市等資產陸續回升，以國政府已改變了政策重心。以色列貨幣謝克爾，過去兩個月兌美元的升值幅度逾12%，比其他貨幣都還高。

然而，以色列還是面臨諸多風險。該央行評估以哈戰爭對財政計畫的影響，可能為該國帶來較大的債務負擔。亞隆稍早呼籲制定「負責任的財政框架」，因政府官員在戰事爆發期間重塑了以國預算。

以國財政部去年12月發布的報告指出，這場戰爭料將耗費750億謝克爾（210億美元），將必須用舉債或削減預算支出、再結合增稅，以支應財源。以國政府目前的態度是，不願採取央行認為可能足以控制債務的措施。

另一方面，以國市場的某些領域仍處於緊張狀態，例如確保以色列公債不違約的保險成本，仍遠高於戰爭前水準。