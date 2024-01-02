晶片設備商搶人 加薪四成

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

日本晶片設備製造商東京威力科創將把新聘員工的月薪起薪提高約40%，首度突破30萬日圓（新台幣約6.5萬元），要讓薪資水準與外國同業相同，以便吸引人才。

日經亞洲報導，東京威力科創將所有新聘員工的薪資調升85,500日圓，在2024年4月加入該公司的大學畢業生月薪將達304,800日圓（2,161美元），學歷更高者則可領320,000日圓。這是東京威力科創七年來首度調升新進員工的薪資。

日本出現一連串半導體相關重大投資案，包括台積電進入九州熊本。晶片製造商正提供高薪來聘僱技術勞工，這種趨勢也帶動晶片設備商跟進。東京威力科創計劃在春季聘僱約400名新畢業生，比去年增加50人，並規劃在幾年內，將新員工數量增加到500人。

根據日本人事院2023年春季的調查，日本民間企業給予大學畢業生的起薪平均約21萬日圓（約新台幣4.5萬元），擁有更高學歷者則為23萬日圓。

東京威力科創的消息人士表示：「為獲得人才，我們的目標讓薪資和外國同業齊平。」

東京威力科創因業務表現強勁，已經連年調薪並提高獎金。財報顯示，該公司截至2023年3月止的平均年薪為1,398萬日圓。

東京 薪資 日本

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