日漫畫手稿 變高價收藏品

許多日本漫畫陸續被Netflix等串流平台改編成動畫卡通和真人戲劇，也因而日漸變成一筆國際化的大生意，日本一些人士更開始意識到這項文化資產的珍貴，並開始採取措施，保留以往出版後即丟棄的漫畫手稿。有些人透過博物館或美術館來完整收藏這些手稿，也有些人則是透過拍賣，讓最懂珍惜的收藏家高價買下這些作品，並代為保存。

華爾街日報（WSJ）報導，去年日本15家日本漫畫出版社成立組織「漫畫檔案機構」，計劃在未來五年保存至少36萬張的漫畫原稿。日本文化廳去年也首次要求編列預算，來蒐集漫畫原稿和動畫片素材。秋田縣的橫手市增田漫畫美術館則已存放逾45萬張手稿。

「漫畫檔案機構」代表理事大石卓表示，許多漫畫家過去留下的大量手稿最後都不知該如何處理、只好丟掉，「那對我們而言將是一種文化損失。我們的最主要工作就是盡可能保存這些手稿」。

日本一些拍賣網站則在提供拍賣漫畫手稿，讓那些對漫畫作品有興趣的收藏家得以收藏這些珍貴手稿，價格可能從個位數到四位數美元不等。

在2018年的一場巴黎拍賣會上，手塚治虫經典科幻漫畫「原子小金剛」的一張手稿，被以約26.9萬歐元賣出，換算成現今價格大約29萬美元。

有些出版社則尋求其他方法來利用外國收藏家的興趣賺錢。日本漫畫家尾田榮一郎的暢銷漫畫「航海王」（One Piece）近來被Netflix翻拍成真人影集，該漫畫的出版社集英社，將他和其他漫畫家的高解析度數位版原稿，製作成限量版畫作來販賣，每幅要價數千美元。