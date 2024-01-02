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星國聖淘沙豪宅買氣降

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

新加坡聖淘沙島的豪華別墅區升濤灣（Sentosa Cove），是星國唯一允許外國人購買有地住宅的區域，不動產經紀商也常向「瘋狂亞洲富豪」推銷這裡的頂級豪宅，但經濟展望疑慮和政府調整政策因素，已導致當地房市降溫，更有人藉此洗錢，使當地房市雪上加霜。

根據不動產平台Mogul.sg的最新研究，星國截至去年11月底僅賣出四戶豪宅給外國人，包括持有星國永久居留證者，遠低於2022年的十戶和2021年的13筆交易。

聖淘沙豪宅每棟售價通常超過2,000萬星元（1,515萬美元）。在當局2023年稍早大幅提高房地產稅後，海外買家購置這樣價格的房屋時，將產生1,200萬星元的印花稅。

聖淘沙豪宅和藏匿在星國的不法所得產生某種關聯，使選擇將資金停泊在這些高級住宅的外國富人卻步。星國警方去年8月初就逮捕十名透過當地豪宅等管道洗錢的嫌犯，他們持有各種護照，但都是華裔。

根據星國當局的資料，截至2023年11月20日，聖淘沙的有地住宅總價值銳減逾半，跌至1.614億星元，遠低於2022年的3.451億星元。

洗錢 售價 護照

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