去年全球藝術品交易降溫

對藝術拍賣行和藝廊來說，2023年是不景氣的一年，所幸奢侈品和名人拍賣活動增加，緩解了衝擊。

紐約Pace藝廊資深副總裁麥克唐納說：「藝術市場無法一概而論」，用此形容不甚順暢的2023年，尤為貼切。在全球地緣政治緊張和經濟不景氣的情況下，拍賣會仍靠精品和藝術名家大師的作品撐場。分析公司Pi-eX數據顯示，全球三大藝術拍賣行佳士得（Christie's）、蘇富比（Sotheby's）和富藝斯（Phillips）至去年12月24日止的年度交易總額為112億美元（約新台幣3,400億元），較前一年少18%。

三大拍賣行在全球各地的銷售皆下降，美國和法國跌幅最大，分別下降27%和24%，中國大陸僅下滑3%，使其在2023年成為全球第二大藝術品市場，僅次美國。2023年最大筆的交易為以1.21億美元落槌的畢卡索畫作「戴手表的女人」，是唯一以超過1億美元落槌的拍賣品。

規模較小的拍賣行邦瀚斯（Bonhams），靠著價格較易入手且類型較廣的藝術作品，以及近幾年重金投資的線上業務，在去年一片不景氣中逆勢而上，全年營收達11億美元，年增14%。

執行長文奇格拉也指出，近年名人拍賣愈來愈受歡迎，藝術品收藏家或賣家的身分，甚至比藝術品本身更有說服力。蘇富比今年最盛大的名人拍賣會，以4,000萬英鎊賣出1,406件已故皇后樂團主唱Freddie Mercury的遺物。

商業藝廊採取和藝術博覽會相反的策略，拋棄傳統單一場地，一年六次，每次為期一周的形式，轉採不定點的快閃式展出方式。

邁入2024年，一級藝術品市場關注的，將是如何在破碎的環境中代理在世藝術家。如今藝術經紀公司興起，他們更像運動員的經紀人，而非共享得失的事業夥伴。年輕藝廊推銷藝術家的方式為「支持而非代理」，是一種新的商業模式。

二級市場面對的挑戰將是如何應對高端市場的疲軟。高端市場的銷售掩蓋2008年經濟危機後，藝術市場食物鏈下游的問題。市場觀察家認為，就算沒有出人意料的地緣政治危機，也會有已知的干擾因素，包含美國、俄羅斯、印度、德國，以及幾乎確定會發生的英國的選舉。

2023年拍賣行也觀察到新買家數量的成長。新買家占佳士得客戶總數35%，其中高比例是千禧世代和Z世代的買家，這為下一季的拍賣市場帶來不失謹慎的信心。