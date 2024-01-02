全球最低稅負制 上路

指標性的稅務改革方案「全球最低稅負制」已於2024年1月1日上路，跨國企業將首次須遵循全球性的最低稅負制度，繳交稅款，預料各國政府一年內總計可額外徵收到2,200億美元稅款。

英國金融時報（FT）報導，140個國家在將近三年前達成協議，要防堵國際稅制的明顯漏洞，部分主要經濟體1月起將對大型企業的獲利，開徵至少15%的有效稅率。

依據一連串連動的法規，要是跨國公司的獲利，在一國遭課稅率低於15%，其他國家將能徵收補充稅。推動此一改革的經濟合作發展組織（OECD）估計，全球年度稅收將提高多達9%，或2,200億美元。

國際企業稅務責任與研究中心首席分析師瓦德讚揚，本次改革有極度明智規劃，「將減少公司使用避稅港誘因，也會減少國家作為避稅地的動力」，並會替企業稅率的築底競爭踩下煞車。

1月起首波實施全球最低稅負制的地區，涵蓋歐盟、英國、挪威、澳洲、南韓、日本、加拿大。新法規適用於年度營業額超過7.5億歐元的跨國企業。

好幾個長期被視為避稅地的國家，也參與行動，包括愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、瑞士、巴貝多。這些國家的企業稅率以往只有5.5%。

美國和中國大陸2021年都支持最低稅負制，但兩國均未制定相關法案。儘管如此，這個全球改革仍將有巨大影響力。

此一協議是2021年在OECD監督下制定，包含兩大支柱。第一要讓跨國公司在營運所在地繳納更多稅款，第二是打造全球最低企業稅率。一旦有國家實施最低稅負制，會引領其他國家跟進，不然的話，稅款將被其他參與國收走。

OECD前稅務主管聖亞曼斯說：「第二支柱只需要一定數量的國家實施，沒有人能找到躲避之計。」