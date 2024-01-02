20年首見 美躍韓最大出口國

南韓去年12月整體出口年比成長5.1%，是連續第三個月正成長，為今年增添樂觀氣氛。此外，南韓對美國的出口額在上月超越南韓對中國大陸外銷的金額，為20年來首見，反映大陸經濟面臨挑戰；在全球經濟安全與科技供應鏈情勢緊繃之際，也凸顯了國際經濟與貿易關係的轉變。

根據南韓產業通商資源部1日的數據，南韓去年12月對美外銷113億美元產品，高於對中國大陸的109億美元。

美國取代中國大陸，成為南韓最大出口市場，反映大陸經濟面臨挑戰。

不過，單月的數據不必然是貿易型態永久轉變的總結證據。中國大陸依舊是南韓最大的貿易夥伴國，因為南韓仍然從大陸進口大量商品。

雖然南韓對美國出口年比數字已連續第五個月成長，但南韓表示，對中國大陸的出口也持續改善。

整體而言，南韓上月出口連續第三個月成長，為2023年強勁收尾，整體出口成長5.1%至576.6億美元，優於彭博資訊預估的成長3.7%，但較11月的7.7%放緩；進口則下滑10.8%，貿易順差達45億美元。

南韓上月晶片出口年比激增21.8%，較11月的12.9%的增幅擴大成長。

南韓晶片出口在去年11月恢復成長，終結逾一年來出口萎縮的窘境。記憶體晶片價格再度回升，因AI和其他新興科技對記憶體的需求提高。

南韓是國際貿易大國，各國對其產品的需求普遍復甦，凸顯出在較高利率維持一段時間後，消費者可能已逐步恢復信心。

總計2023年全年南韓出口下滑7.4%，韓國貿易協會預估，在最佳情況下2024年出口可能成長7.9%，達到6,800億美元；進口將成長3.3%，貿易順差達140億美元。

不過，南韓出口能否維持增速，仍然難以預料，以哈戰爭等地緣政治緊張情勢以及保護主義轉強，而且中國大陸的經濟復甦狀況也仍然充滿疑慮。此外，美中敵對關係也為全球貿易蒙上陰影。